我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣選後首次 美海軍公布軍艦通過台海

矽谷華裔工程師殺妻案開庭 兇嫌父疑現身 華人圍觀

台灣選後首次 美海軍公布軍艦通過台海

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國海軍第七艦隊指出，勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）在當地時間24日通過台灣海峽。（照片來源：第七艦隊官網）
美國海軍第七艦隊指出，勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）在當地時間24日通過台灣海峽。（照片來源：第七艦隊官網）

海軍第七艦隊發布新聞稿指出，勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）在當地時間24日通過台灣海峽，表明美國致力維護所有國家的航行自由。

這是台灣總統選舉結束後，美軍首度公布穿越台海的訊息，也是今年第一次。

第七艦隊表示，芬恩號根據國際法所規範在公海航行與飛越自由的水域，在台海例行過境；該艦通過之處不屬於任何國家的領海。

第七艦隊表示，該艦穿越台海，表明美國致力維護所有國家的航行自由；任何國家都不應該在受到恫嚇或脅迫的狀態下，放棄其權利和自由，美軍會在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動。

中國近年來加強宣傳台海內海化，這點與美國立場不同，國務院2022年表示，台灣海峽是國際水道，意味著台海是公海自由的區域，在國際公約的保障下具有航行與飛越的自由。

美國高層官員鮮少直接表達台海是國際水域的立場，但多次表示美國關切北京在台海的種種威脅行動，強調要確保台海和平穩定，反對片面改變現狀。

國務卿布林肯（Antony Blinken）本月中在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇表示，台灣海峽是全球貨運流通要道，這點重要性不會改變。

美國海軍第七艦隊指出，勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，D...
美國海軍第七艦隊指出，勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）在當地時間24日通過台灣海峽。（照片來源：第七艦隊官網）

國務院 布林肯 國務卿

上一則

川普料出線 拜營盼大選提早開打 激發民主黨金主及選民

延伸閱讀

台國防部：美軍艦由北向南航經台海 國軍全程掌握

台國防部：美軍艦由北向南航經台海 國軍全程掌握
美台海專家任雪麗：美國有人鼓動賴清德做危險事

美台海專家任雪麗：美國有人鼓動賴清德做危險事
南華早報：中國秘密實驗室模擬以超音速導彈攻擊美國軍艦

南華早報：中國秘密實驗室模擬以超音速導彈攻擊美國軍艦
英皇家海軍掃雷艦準備停泊 撞上碼頭旁另一艘軍艦

英皇家海軍掃雷艦準備停泊 撞上碼頭旁另一艘軍艦

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

2024-01-20 01:25
國會眾院19日聯手推動「2024年美國家庭與工人稅收減免法案」，擬提高兒童抵稅額，並恢復研發、廠房和設備投資的營業稅減免。(美聯社)

780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免

2024-01-21 01:30

超人氣

更多 >
4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情
報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說
川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事