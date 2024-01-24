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WSJ：川普若二度執政 將有更多貿易戰開打

記者顏伶如／即時報導
(路透)
(路透)

前總統川普被看好可望再度獲得共和黨提名角逐2024年大選，華爾街日報24日分析，川普如果二度執政，「川普經濟2.0版本」(Trumponomics 2.0)將與首次執政迥異，不會再推大幅稅改，但貿易戰則將擴大戰場，對許多美國貿易夥伴開徵關稅

報導指出，如今時空環境與新冠疫情2020年發生之前截然不同，若川普再次上台後實施以牙還牙貿易報復手段，導致成本增加、供應鏈中斷，代價恐將升高。

川普在2016年總統大選勝出之後，共和黨國會議員配合推出大幅稅改，企業稅稅率從35%砍至21%，個人所得稅稅率也有調降。稅改法案通過之後，川普在2018年瞄準下一個重點：關稅，剛開始只針對洗衣機、太陽能板，後來對加拿大、墨西哥與歐盟開徵鋼鋁稅，列入關稅名單的中國進口商品逐漸增加。

當時川普聲稱，關稅有助於降低貿易赤字、重振國內製造業，批評人士則說，關稅會讓美國消費者負擔加重，可是兩種預測後來都沒發生。

報導指出，美元在2019年強勁升值，關稅基本上對整體通膨影響不大，然而卻讓盟友受到影響，報復手段紛紛出籠。

眾院稅務委員會助理出身的派杰投資(Piper Sandler)政策分析師史奈德(Don Schneider)說，川普再次上台將不會有第一次執政的稅務改革，共和黨在國會將把重點放在延續川普任內推出、即將於2025年效期屆滿的個人所得稅減稅。

川普雖曾提到再次執政將降低企業稅，但提議後來不了了之。川普在共和黨初選期間也承諾，再次上台將對社群媒體公司的網路言論審核展開調查。

華爾街日報報導，如果川普推出新一波關稅，其他國家勢必以報復手段回應，國際商業將陷入混亂。貿易觀察機構「全球貿易預警組織」(Global Trade Alert)指出，從2018年以來，對中國或歐盟祭出貿易制裁的結果，在24個月內遭到報復的機率為54%及86%。

川普 關稅 共和黨

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