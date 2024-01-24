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路透：沒把海理一舉擊退 川普感到憤怒

記者顏伶如／即時報導
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

根據24日早晨最新計票結果，前總統川普在新罕布夏州初選獲得54.7%得票率，贏過拿下43.1%的前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)。路透社報導，川普不只想在新罕布夏州獲勝，還想一舉擊退海理，讓海理在南卡羅來納州初選登場之前一個月就提早退選，事與願違的結果讓川普頗為憤怒。

川普在23日的新罕布夏州初選勝出，海理則說要繼續奮戰，並強調自己最有機會在11月大選贏過拜登總統。報導指出，川普原本盤算兩大對手德桑提斯(Ron DeSantis)與海理可望相繼退選，對於海理仍留在戰場感到生氣。

77歲的川普23日在新罕布夏州競選總部對支持群眾說：「怎麼會有冒牌者竟然還上台發言，講得好像取得勝利一樣？」他說：「我並不會太生氣的，我會報復。」

即將登場的下一站是2月24日的南卡羅來納州初選。不過，川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)說，川普團隊花了數周時間運籌帷幄，目的是在南卡羅來納州初選之前便把海理一舉擊退。

消息人士透露，南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)19日宣布為川普背書，讓海理競選團隊為之錯愕。一名選務主管說，史考特宣布挺川普的時機，似乎刻意挑選在能對海理造成最大衝擊的時刻。

達特茅斯學院(Dartmouth College)政治學教授雷西(Dean Lacy)說，共和黨員比較青睞的對象為川普，因為川普推出的減稅等政策以及強硬態度面對中國，讓共和黨選民感到滿意。

雷西指出，海理若獲得反川派共和黨金主支持，由於川普有多項官司纏身，海理的初選之路就會繼續走下去。他說：「我不覺得她能贏，但她能以遞補人選的角色留在初選裡。」

路透社分析，包括史考特在內的南卡羅來納州共和黨當權派，甚至全國各地的共和黨當權派，都朝川普紛紛靠攏。共和黨南卡羅來納州聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)與川普向來關係不佳，但22日已宣布為川普背書。

川普 南卡羅來納州 共和黨

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