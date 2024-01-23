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全美首例 阿拉巴馬州25日將以氮氣死刑處決

記者顏伶如／即時報導
阿州最高法院2023年11月裁定，允許以氮氣為史密斯執行死刑。（美聯社）
阿州最高法院2023年11月裁定，允許以氮氣為史密斯執行死刑。（美聯社）

阿拉巴馬州首開全美先例，預計25日晚間以氮氣(nitrogen gas)處決死刑犯史密斯(Kenneth Eugene Smith)。史密斯辯護律師向聯邦法院聲請停止執行死刑，但上周被打回票，史密斯則向最高法院上訴，不過大法官最近幾年傾向於不願在行刑前夕介入。

紐約時報23日報導，史密斯透過電郵回覆採訪時表示，擔心行刑過程出差錯。他說，去年已經對阿州政府官員提出警告，氮氣死刑可能有出錯風險，「但他們對於避免危險發生毫無作為」。

根據阿州政府計畫，史密斯將於艾特摩爾(Atmore)的霍爾曼監獄(William C. Holman Correctional Facility)死囚牢房伏法，5名記者獲准觀看行刑過程。行刑官將為躺在擔架上的史密斯戴上面罩，留兩分鐘時間交待遺言，接下來面罩則會灌輸氮氣，持續至少15分鐘。

採用氮氣缺氧(nitrogen hypoxia)處決死刑犯擁有具體經驗的人並不多，安樂死合法化倡議人士、澳洲醫生尼特斯奇克(Philip Nitschke)則推出在密閉空間輸入氮氣的安樂死方式，至少已有50人透過氮氣缺氧完成安樂死。

紐約時報報導，尼特斯奇克去年配合史密斯律師要求赴阿州作證時，除了與史密斯見面，還參觀阿州監獄氮氣死刑設備。尼特斯奇克當時接受訪問表示，氮氣缺氧可能讓死刑犯很快就結束生命，沒有痛苦，但如果出現錯誤，則可能導致死囚承受嚴重折磨。

尼特斯奇克說，阿州處決方式與安樂死設備最大不同在於使用面罩；面罩可能留下隙縫，導致氧氣進入讓處決時間拖長，但安樂死的膠囊式閉密空間則不會有縫隙。

史密斯謀殺婦人伊莉莎白‧桑尼特(Elizabeth Sennett)，1988年遭陪審團定罪，處以終身監禁，後來法官推翻陪審團裁決，改判死刑。2022年11月17日，阿州為史密斯執行注射死刑，但行刑官花了四小時仍無法找到適合靜脈注射的部位，程序因此作罷。阿州最高法院2023年11月裁定，允許以氮氣為史密斯執行死刑。

紐約時報 監獄 阿拉巴馬州

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