我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

注意這5預警 有可能是前列腺癌

WSJ：死忠派選民要的是純粹不修飾的川普主義

WSJ：共和黨死忠派選民要的是純粹且不修飾的川普主義

記者顏伶如／即時報導
華爾街日報分析，最死忠的共和黨核心選民想要的是純粹、不經修飾的川普主義(Trumpism)，願意概括傳統保守主義的各種包袱及理念分歧。（路透）
華爾街日報分析，最死忠的共和黨核心選民想要的是純粹、不經修飾的川普主義(Trumpism)，願意概括傳統保守主義的各種包袱及理念分歧。（路透）

除非前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)能在新罕布夏州初選贏過川普，否則共和黨2024年總統初選已經提早結束。華爾街日報分析，最死忠的共和黨核心選民想要的是純粹、不經修飾的川普主義(Trumpism)，願意概括傳統保守主義的各種包袱及理念分歧。

報導指出，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)退出初選之後，如果海理在新罕布夏州失利，共和黨等於又錯過另一次機會可以拒絕擅長製造分裂、官司纏身的謊言家。這是輸掉上次總統大選的人，從來不曾贏過普選票(popular vote)。

像新罕布夏州州長蘇努努(Chris Sununu)一樣的共和黨員，期望2024年是共和黨走向未來的契機。滑雪度假村高層主管出身的蘇努努，四連霸州長任期已到最後一任，過去幾周為海理積極助選，對川普提出公開批判。

蘇努努說：「我希望能夠一起往前邁進的人是相信民主黨價值的，懂得如何把事情確實做好。」

他說：「川普並非保守派，他不是共和黨員，他只是打著共和黨招牌而已，這正是我支持海理的原因，要把共和黨找回來。」

從理論上看，共和黨初選前兩站愛阿華州、新罕布夏州，是反對川普陣營讓共和黨得以脫離川普牢牢掌握的機會，但川普15日以得票率超越第二名達30%的幅度在愛州共和黨黨團初選勝出，新罕布夏州初選選前民調則都領先海理10%以上。2月24日第三站為南卡羅來納州初選，海理雖然曾任州長，川普卻被看好勝算較高。

向來反對川普的「共和黨究責計畫」(Republican Accountability Project)創辦人莎拉‧朗格威爾(Sarah Longwell)在X平台發文指出：「我們熟悉的共和黨已不復見。」

她寫道，如今的共和黨選民並不希望昔日的共和黨，不要有限政府(limited government)，不要自由市場，不要美國做為世界領袖。

朗格威爾指出，如今共和黨選民想要的是孤立主義及獨裁主義路線的狂人總統，「還想要有龐大的政府來落實他們的世界觀」。

共和黨 川普 新罕布夏州

上一則

PAX基金會：美中關係4可能 2035年前暗淡

下一則

全美首例 阿拉巴馬州25日將以氮氣死刑處決

延伸閱讀

重返白宮指日可待？路透列「4大理由」指川普有望在2024撂倒拜登

重返白宮指日可待？路透列「4大理由」指川普有望在2024撂倒拜登
新罕州初選前民調：川普支持率52% 輾壓海理34%

新罕州初選前民調：川普支持率52% 輾壓海理34%
川普將獲共和黨提名 副手拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

川普將獲共和黨提名 副手拉馬斯瓦米、諾姆最被看好
德桑提斯退選 死對頭紐森幸災樂禍

德桑提斯退選 死對頭紐森幸災樂禍

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

2024-01-20 01:25
國會眾院19日聯手推動「2024年美國家庭與工人稅收減免法案」，擬提高兒童抵稅額，並恢復研發、廠房和設備投資的營業稅減免。(美聯社)

780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免

2024-01-21 01:30

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
果粉哀號…舊金山蘋果舊總部第1家專賣店 將熄燈

果粉哀號…舊金山蘋果舊總部第1家專賣店 將熄燈
轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭