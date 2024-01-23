WSJ：共和黨死忠派選民要的是純粹且不修飾的川普主義

華爾街日報分析，最死忠的共和黨核心選民想要的是純粹、不經修飾的川普主義(Trumpism)，願意概括傳統保守主義的各種包袱及理念分歧。（路透）

除非前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)能在新罕布夏州 初選贏過川普 ，否則共和黨 2024年總統初選已經提早結束。華爾街日報分析，最死忠的共和黨核心選民想要的是純粹、不經修飾的川普主義(Trumpism)，願意概括傳統保守主義的各種包袱及理念分歧。

報導指出，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)退出初選之後，如果海理在新罕布夏州失利，共和黨等於又錯過另一次機會可以拒絕擅長製造分裂、官司纏身的謊言家。這是輸掉上次總統大選的人，從來不曾贏過普選票(popular vote)。

像新罕布夏州州長蘇努努(Chris Sununu)一樣的共和黨員，期望2024年是共和黨走向未來的契機。滑雪度假村高層主管出身的蘇努努，四連霸州長任期已到最後一任，過去幾周為海理積極助選，對川普提出公開批判。

蘇努努說：「我希望能夠一起往前邁進的人是相信民主黨價值的，懂得如何把事情確實做好。」

他說：「川普並非保守派，他不是共和黨員，他只是打著共和黨招牌而已，這正是我支持海理的原因，要把共和黨找回來。」

從理論上看，共和黨初選前兩站愛阿華州、新罕布夏州，是反對川普陣營讓共和黨得以脫離川普牢牢掌握的機會，但川普15日以得票率超越第二名達30%的幅度在愛州共和黨黨團初選勝出，新罕布夏州初選選前民調則都領先海理10%以上。2月24日第三站為南卡羅來納州初選，海理雖然曾任州長，川普卻被看好勝算較高。

向來反對川普的「共和黨究責計畫」(Republican Accountability Project)創辦人莎拉‧朗格威爾(Sarah Longwell)在X平台發文指出：「我們熟悉的共和黨已不復見。」

她寫道，如今的共和黨選民並不希望昔日的共和黨，不要有限政府(limited government)，不要自由市場，不要美國做為世界領袖。

朗格威爾指出，如今共和黨選民想要的是孤立主義及獨裁主義路線的狂人總統，「還想要有龐大的政府來落實他們的世界觀」。