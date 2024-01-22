谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

加州 18日發生一起駭人聽聞的命案，一對北京清華大學畢業的中國夫婦在谷歌 擔任工程師，丈夫將妻子痛毆致死，震驚華人 社會。網友起底兇嫌陳立人（Liren Chen）早在今年1月3日，在華人論壇分享心事：「每次吵架，老婆都對我大打出手，搧我耳光，後來我也開始還手。」

網名為「Liren Chen」的帳號發文稱，有一天，他和他老婆吵架，然後他動手打了老婆，他老婆就撥打了911，美國的警察就上門了，將該男子抓走了。

「Liren Chen」稱因為自己有較好的學歷、沒有前科，警察最終放了他，並且讓他保證以後不再動手，兩個月之後再上法庭。

「Liren Chen」稱，被釋放後，感覺整個人都懵了。他沒想到動手打了老婆一巴掌，竟然會被戴上手銬，這是他人生第一次被戴上手銬。他開始請律師，而律師讓他謹慎的處理此事，因為這可能會影響他加入美籍。

「Liren Chen」稱，他老婆知道這種情況後，也感到後悔和茫然。她只是想給老公一個教訓，沒想到會因此讓他被逮捕，還會上法庭，這讓她也感到有些手足無措。