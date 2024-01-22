我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

道指史指續創新高 道指首登3萬8000點

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

世界新聞網／輯
谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）
谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

加州18日發生一起駭人聽聞的命案，一對北京清華大學畢業的中國夫婦在谷歌擔任工程師，丈夫將妻子痛毆致死，震驚華人社會。網友起底兇嫌陳立人（Liren Chen）早在今年1月3日，在華人論壇分享心事：「每次吵架，老婆都對我大打出手，搧我耳光，後來我也開始還手。」

網名為「Liren Chen」的帳號發文稱，有一天，他和他老婆吵架，然後他動手打了老婆，他老婆就撥打了911，美國的警察就上門了，將該男子抓走了。

「Liren Chen」稱因為自己有較好的學歷、沒有前科，警察最終放了他，並且讓他保證以後不再動手，兩個月之後再上法庭。

「Liren Chen」稱，被釋放後，感覺整個人都懵了。他沒想到動手打了老婆一巴掌，竟然會被戴上手銬，這是他人生第一次被戴上手銬。他開始請律師，而律師讓他謹慎的處理此事，因為這可能會影響他加入美籍。

「Liren Chen」稱，他老婆知道這種情況後，也感到後悔和茫然。她只是想給老公一個教訓，沒想到會因此讓他被逮捕，還會上法庭，這讓她也感到有些手足無措。

疑似陳立人的發文被起底，與妻子于軒一（Xuanyi Yu）感情上的裂縫在兇殺案前，已經多次陷入極端的爭吵，甚至相互有過動手的情況。

（取材自北美華人論壇網）
（取材自北美華人論壇網）

華人 加州 谷歌

上一則

川普旋風：德桑提斯敗退 溫和派的海理有多少「擋川」贏面？

延伸閱讀

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄
學霸谷歌工程師活活毆死妻子 過去情史未有打人舉動

學霸谷歌工程師活活毆死妻子 過去情史未有打人舉動
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

2024-01-20 01:25

超人氣

更多 >
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
不悔為「繁花」消失3年… 唐嫣演活「汪小姐」 連王家衛眼淚也被騙走

不悔為「繁花」消失3年… 唐嫣演活「汪小姐」 連王家衛眼淚也被騙走