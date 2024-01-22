多數專家認中國無力侵略台灣 未來5年倒可能「來這招」

最新調查顯示，多數美國和台灣的專家認為，中國缺乏有效手段實施海陸空協同作戰侵台，但卻有辦法封鎖台灣。(美聯社)

最新調查顯示，多數美國和台灣的專家認為，中國缺乏有效手段實施海陸空協同作戰侵台，但卻有辦法封鎖台灣。

華府 智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力項目和台灣的國防安全研究院22日發表的調查顯示，僅26%的美國專家和17%的台灣專家同意，中國在未來五年內具備有效發動「聯合登島行動」的軍事能力。這份報告訪調了52名美國專家和35名台灣專家。

根據CSIS的報告，做出如此評估的一個理由是，「海陸空協同侵台將需要投入比孤立或封鎖大更多的軍事力量，而且所涉及的操作將複雜許多」。

但台美專家大致同意中國有能力在未來五年內孤立或封鎖台灣。90%的美國專家和62%的台灣專家說，中國可能祭出孤立台灣的手段，這是針對商業而非軍事活動的有限封鎖，實施的不是共軍 ，而是中國海警局或其他執法船隻。

80%的美國專家和60%的台灣專家表示，北京當局可能實施封鎖，這就涉及商業和軍事活動，由中國軍方直接帶頭執行。

值得注意的是，整體而言，台灣專家對中國的威脅認知不及美國專家，無論是何種選項，台灣專家評估中國的執行能力都比美國受訪者的看法低。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點