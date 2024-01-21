我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

白宮副國安顧問：阻止青年運動攻擊船隻 還要花些時間

編譯葉亭均／綜合外電
白宮副國安顧問表示，要阻止「青年運動」攻擊船隻，還要花些時間。（路透）
白宮副國安顧問表示，要阻止「青年運動」攻擊船隻，還要花些時間。（路透）

白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）表示，美國為震懾葉門「青年運動」（或譯胡塞武裝組織）等伊朗支持組織的軍事行動需要時間，拜登政府很快將宣布更多進展。

費納在美國廣播公司（ABC）This Week節目中的發言，雖然暗示將採取額外措施，但與拜登總統上周的談話基本一致，即「青年運動」對紅海商業航運的飛彈和無人機攻擊不太可能立即停止。

費納說：「威懾並不是簡單的電燈開關」，「我們正在拆掉、正在移除這些庫存，如此他們將無法發動這麼多的攻擊。這將需要時間來發酵」。

伊朗支持的武裝勢力正在中東地區發動其他攻擊，包括20日在伊朗西部的攻擊行動，至少造成兩名美國軍方人士受傷。

費納表示：「可以確定，我們極度認真對待此事，很快就會宣布更多消息。」

自從巴勒斯坦的哈瑪斯組織在10月7日在以色列南部發動襲擊、造成約1200人死亡以來，中東緊張情勢持續升溫，如今加薩地帶已經逾2.5萬人死亡。

美國20日摧毀「青年運動」準備發向亞丁灣的反艦飛彈，對青年運動數周來攻擊紅海商船的行動發動反擊。

美國和英國正在研議強化加強反制「青年運動」、而不會引發中東爆發廣泛戰爭的行動，聚焦先制空襲、瞄準來自伊朗的補給運輸。

伊朗 拜登 加薩

上一則

冒風雪也要挺川 學者：「激進」川粉增 憂重演國會暴亂

延伸閱讀

冒風雪也要挺川 學者：「激進」川粉增 憂重演國會暴亂

冒風雪也要挺川 學者：「激進」川粉增 憂重演國會暴亂
拜登拒在「人道假釋計畫」讓步 兩黨邊界法案續卡關

拜登拒在「人道假釋計畫」讓步 兩黨邊界法案續卡關
哈瑪斯提撤軍換釋放人質 內唐亞胡拒絕「投降條件」

哈瑪斯提撤軍換釋放人質 內唐亞胡拒絕「投降條件」
無證移民爭議 衝擊拜登外交政策核心

無證移民爭議 衝擊拜登外交政策核心

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

2024-01-20 01:25

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免

780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免
學霸谷歌工程師活活毆死妻子 過去情史未有打人舉動

學霸谷歌工程師活活毆死妻子 過去情史未有打人舉動