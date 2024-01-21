白宮副國安顧問：阻止青年運動攻擊船隻 還要花些時間

白宮副國安顧問表示，要阻止「青年運動」攻擊船隻，還要花些時間。（路透）

白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）表示，美國為震懾葉門「青年運動」（或譯胡塞武裝組織）等伊朗 支持組織的軍事行動需要時間，拜登 政府很快將宣布更多進展。

費納在美國廣播公司（ABC）This Week節目中的發言，雖然暗示將採取額外措施，但與拜登總統上周的談話基本一致，即「青年運動」對紅海商業航運的飛彈和無人機攻擊不太可能立即停止。

費納說：「威懾並不是簡單的電燈開關」，「我們正在拆掉、正在移除這些庫存，如此他們將無法發動這麼多的攻擊。這將需要時間來發酵」。

伊朗支持的武裝勢力正在中東地區發動其他攻擊，包括20日在伊朗西部的攻擊行動，至少造成兩名美國軍方人士受傷。

費納表示：「可以確定，我們極度認真對待此事，很快就會宣布更多消息。」

自從巴勒斯坦的哈瑪斯組織在10月7日在以色列南部發動襲擊、造成約1200人死亡以來，中東緊張情勢持續升溫，如今加薩 地帶已經逾2.5萬人死亡。

美國20日摧毀「青年運動」準備發向亞丁灣的反艦飛彈，對青年運動數周來攻擊紅海商船的行動發動反擊。

美國和英國正在研議強化加強反制「青年運動」、而不會引發中東爆發廣泛戰爭的行動，聚焦先制空襲、瞄準來自伊朗的補給運輸。