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冒風雪也要挺川 學者：「激進」川粉增 憂重演國會暴亂

編譯潘勛／綜合21日電
新罕州的亞裔川粉，冒著嚴寒在冰天雪地裡舉起支持川普的旗幟。(路透)
新罕州的亞裔川粉，冒著嚴寒在冰天雪地裡舉起支持川普的旗幟。(路透)

前總統川普前來新罕布夏州造勢，為23日的初選爭取支持，州內他的死忠粉絲不畏大雪嚴寒大排長龍，只求為川普壯大聲勢，他們對這位前總統充滿崇敬；誠如一位他的粉絲所述，只希望川普能回鍋總統而救國，因為按當前局勢走下去，他認為國家「可能爆發內戰」。

華盛頓郵報21日報導，川普在四件刑事起訴中遭控91條罪名，但民調顯示他挾愛阿華州黨團會議大勝之威，在新罕州的初選裡也會大勝；在新罕州取勝之後，許多共和黨人表示，效果上就是共和黨總統提名選戰一開始沒多久就塵埃落定了。在共和黨支持者當中，他就是應該支持的人，黨員對他的崇敬既廣且深。

共和黨選民經證實忠於川普的程度，要遠比2023年初反對他的人認定的強烈得多。支持者對川普言行遭到批評十分敏感，包括檢方說的川普犯罪罪證，即便有犯法之虞，也急急趕赴他的身旁。其他黨內候選人提出的政策見解與川普類似，但全不是他的對手，狂熱的基本盤看待川普，眼中只有崇敬。

參加造勢的人等了一整天，就為見著川普。支持者蔑視指出川普前後不一的視頻證據，大聲呼應川普的銜憤與謊話。大多數共和黨人相信川普的無稽之談，說2020年他確實擊敗拜登總統；接受訪談時，一些川普支持者顯然不接受川普2024年敗選；許多人把川普看待成運動的領袖，為他們的苦難發聲，代他們出氣。

川粉對他的忠誠如此，讓共和黨內外一些人深為警惕。芝加哥大學學者發現，數百萬美國人對民主機制失去信任，相信「動用武力」以免川普被起訴、讓他返回白宮，都是理直氣壯的事。政治學教授佩普(Robert Pape)主持民調，發現這類「激進」川普人數在上升。鑽研政治暴力的學者擔憂，2024年可能重演2021年國會暴亂事件。

拜登與川普在2024年可能再度鏖戰，其影響既深且廣，幾千萬美國人還為上次總統大選、國會暴亂案餘憤未消；川普取得的忠誠度，讓他在共和黨內的地位無人能挑戰，很多共和黨策士表示，他的基本盤哪怕有限、並非全部，但對他的支持到11月選舉都是鐵板一塊。

新罕州的川粉，冒著嚴寒在冰天雪地裡排隊等候參加川普的造勢活動。(美聯社)
新罕州的川粉，冒著嚴寒在冰天雪地裡排隊等候參加川普的造勢活動。(美聯社)

川普 共和黨 拜登

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