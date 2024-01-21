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哈瑪斯提撤軍換釋放人質 內唐亞胡拒絕「投降條件」

中央社耶路撒冷21日綜合外電報導
民眾在內唐亞胡住家附近，要求幫助被哈瑪斯俘虜的人質回家。(路透)
民眾在內唐亞胡住家附近，要求幫助被哈瑪斯俘虜的人質回家。(路透)

以色列總理內唐亞胡今天表示，他拒絕巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯所提釋放人質的條件。哈瑪斯此前數小時公布報告，為去年10月7日突襲以色列的正當性辯護。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）說：「哈瑪斯（Hamas）要求結束這場戰爭、從加薩撤軍、釋放所有殺人凶手，以換取我們人質獲釋…如果我們接受，我們軍人就徒勞無功。如果我們接受，我們就無法保證我們公民安全。」

路透報導，內唐亞胡說，「窮凶極惡哈瑪斯所提投降條件，我予以完全拒絕」。

美國、卡達和埃及於去年11月斡旋而達成協議，讓估計240名人質當中超過100人獲釋，以交換240名遭到關押在以色列監獄中的巴勒斯坦人獲釋。在那之後，內唐亞胡面臨確保仍遭俘虜136人獲釋的壓力日增。

他現在在巴勒斯坦取得國家地位的議題上採取比先前更強硬立場。

內唐亞胡說：「對於由以色列安全部隊掌控約旦河（Jordan River）以西所有土地的事，我不會妥協。」

拜登總統19日表示，他與內唐亞胡商討巴勒斯坦人獨立建國的可能方案，並說其中一項作法包括建立一個沒有自己軍隊的政府。

拜登提倡讓巴勒斯坦在這場戰爭結束後取得國家地位，以達成長久和平。但是內唐亞胡對此似乎不表認同，兩人在巴勒斯坦建國議題上看法不一致。

內唐亞胡今天說：「多年以來，我堅持阻止建立會對以色列構成生存威脅的巴勒斯坦國。」

巴勒斯坦 以色列 哈瑪斯

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