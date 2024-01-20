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「我們需要川普」非裔史考特背書「南卡同鄉」海利恐不是滋味

中央社／新罕布夏州霍克塞19日綜合外電報導
共和黨內最受矚目的非裔領袖、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(右)19日晚間於新罕布夏州宣布支持前總統川普(左)。 (美聯社）
共和黨內最受矚目的非裔領袖、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(右)19日晚間於新罕布夏州宣布支持前總統川普(左)。 (美聯社）

曾爭取美國共和黨總統候選人提名的非裔聯邦參議員史考特（Tim Scott）今天表態支持前總統川普，讓川普更有望獲得共和黨支持以重新入主白宮。

法新社報導，新罕布夏州本月23日將舉辦共和黨黨內初選，史考特今天在一場競選集會上和川普一同登台現身。

史考特冒著刺骨寒流來到這個北方州，他在群眾歡呼聲中表示：「我來到這個非常溫暖的新罕布夏州，要為美國下任總統站台，也就是川普總統！」

他說：「我們需要川普。我們需要一位能團結我們國家的總統。」

代表南卡羅來納州的史考特去年11月12日退出初選，當時他不願支持任何其他參選人。

史考特原本希望成為首位非裔共和黨籍總統，卻苦於無法在人數眾多的提名大戰中脫穎而出。

根據「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站提到的主要民調平均值，58歲的史考特在共和黨初選參選人民調中往往排行第6，支持率僅有2%到3%。

川普目前在民調上的表現優於前美國駐聯合國大使海理（Nikki Haley）和佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis），史考特的力挺應該能讓川普氣勢更盛。

海理與史考特是南卡羅來納州的同鄉，海理還曾擔任南卡羅來納州州長，如今史考特為川普背書，可能讓海理心裡很不是滋味。

川普 南卡羅來納州 共和黨

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