2024年美中關係 哈佛「軟實力」學者奈伊：謹慎樂觀但大選增變數

哈佛大學名譽教授奈伊（視訊畫面）。(本報資料照片)

哈佛大學名譽教授奈伊（Joseph Nye）近期指出，他對2024年美中關係的前景謹慎樂觀，但是美國大選可能會是影響雙邊關係的變數，若是美國前總統川普 再次上台，美中關係積極發展的趨勢可能會中斷。

奈伊還認為，美中關係此前在走下坡路，但現在可能趨於平穩，或是可說到了一個平衡點。

中國媒體新京報15日訪問了奈伊，談論美中關係發展。

對於美中領導人去年在舊金山 舉行會晤，奈伊指出，「這絕對是一個進步」，可說找到一個平衡點，並認為美中可以通過大量的溝通來管理競爭，包含元首之間的高層溝通，內閣、軍方的溝通，以及社會交流如旅遊與訪問等。

對於2024年美中關係的前景，奈伊表示，應該會看到關係有所改善，但總會有一些危險點與意外出現，比如發生在南海或者和台灣有關的事件，但應持謹慎樂觀的態度。

奈伊分析，美國選舉年的言論往往會將兩國關係描繪的比實際情況更糟糕，可能會看到一些消極的言論。但關鍵在於，川普（Doland Trump）是否會再次當選，如果再次當選，影響就不僅僅是言論上的，但若是現任美國總統拜登 （Joe Biden）連任，會看到現有政策延續。

該報記者進一步追問，如果川普當選，中美關係當前的積極趨勢可能會被中斷？

他回應，「我想是的」，川普是非常不可預測的，基於過去的行為，「我會預測（如果他再次當選）美中關係會變得更糟」，但對於川普而言，永遠不知道會發生些什麼。

至於被問及美中大國競爭時期會持續多久，奈伊回顧美中自1949年以來的歷史，指出從1950年到1970年大約有20年左右的時間，兩國是敵對關係，其間發生了韓戰；從尼克森訪中到冷戰結束的另一個20年，雙方合作對抗蘇聯；從20世紀90年代初期到大約2016年，美中經歷了接觸時期，也差不多是20年。

他指出，「如果基於20年週期理論，那麼我們目前所處的這個（大國競爭）時期可能會持續到本世紀30年代中期」。

他進一步補充，「但這純粹是猜測，因為歷史總是充滿驚喜和意外。所以，我不想基於歷史經驗來作出預測」。