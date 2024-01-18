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前眾議員柯林斯獲特赦後逍遙佛州 川普是否也將如此？

記者顏伶如／即時報導
前共和黨籍紐約州聯邦眾議員柯林斯(Chris Collins)。(美聯社)
前共和黨籍紐約州聯邦眾議員柯林斯(Chris Collins)。(美聯社)

共和黨籍紐約州聯邦眾議員柯林斯(Chris Collins)因內線交易於2020年被聯邦法院定罪，判處坐牢26個月，但服刑71天便獲前總統川普特赦，如今與妻子住在佛羅里達州馬可島(Marco Island)價值600萬元豪宅。華盛頓郵報報導，柯林頓遭起訴定罪之後不但得以脫身，還能在佛州逍遙生活，規畫東山再起的下一步，如此模式是否將出現於川普身上，令人好奇。

73歲的柯林斯先前被傳出可能獲川普挑選為2024年競選副手。柯林斯現正規畫最快於今年參加選舉，再次回到眾議院。

2016年大選期間，柯林斯是第一個跳出來為川普背書的現任國會議員，當時有線電視新聞頻道大量邀訪，讓柯林斯獲得從來不曾享受的媒體高曝光率。川普給柯林斯的回禮則在四年後出手：2020年聖誕節前幾天，川普為正在佛州聯邦監獄服刑的柯林斯特赦。

柯林斯是獲得川普特赦的238人之一，柯林斯也是所有特赦對象中，境遇與川普最相似的個案，柯林斯的過去可能成為川普未來的對照。

曾任印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共和黨初選政治顧問的葛蘭特(Chris Grant)說，柯林斯早在川普之前，就締造像川普一般的高聲量，柯林斯也在川普之前因為遭到起訴而跌落谷底。

葛蘭特說：「諷刺的是，覺得川普能夠再起，我覺得柯林斯也會重出江湖。」

報導指出，柯林斯與川普一樣，把犯罪起訴當成榮譽徽章。他在馬可島家中受訪時說：「他們追殺我，如同他們追殺川普一樣。」

川普出身豪門，柯林斯則出身中產階級家庭，父親為電力公司及鐵路公司主管。柯林斯進入國會之前從事風險投資約40年，曾被列為最有錢國會議員第五名，個人淨資產估計在8000萬元至2億2800萬元間。2018年，柯林斯遭到證券詐騙、對聯邦調查局(FBI)說謊等罪名起訴。

川普 佛州 共和黨

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