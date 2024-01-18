我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機上有最安全的座位嗎？ 答案恐讓你失望

中國人口下降幅度 相當於美國少了一個新墨西哥州

拜登為爭取國會通過以烏軍援 同意從嚴改革移民政策

記者顏伶如／即時報導
拜登總統。(美联社)
拜登總統。(美联社)

華爾街日報18日報導，拜登總統為爭取國會通過以色列、烏克蘭軍援，同時也為避免外界批評，願意與共和黨磋商從嚴改革移民政策，鞏固美墨邊境安全。數十年從政生涯裡，拜登對於尖瑞的移民改革角力大多不介入，但現在則置身焦議核心；民主黨進步派擔心，拜登在2020年競選期間喊出傾向自由派的移民政策，如今則已開始轉彎。

報導指出，目前在參議院研議中的移民協議，內容包括限縮無證客在美墨邊境向美國政府申請庇護的機會。民主黨進步派成員指出，如果白宮為了爭取軍援而願意對共和黨讓步，拜登身為2020年總統候選人時推出的左傾移民政策，顯然變成向右轉。

共和黨眾議員對於則對研議中的協議不滿意，要求更嚴格的改革。

共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)17日在白宮與拜登開會後對媒體說：「我們討論到解決邊境問題的必要條件。」強生說，其中包括修改有欠完整的庇護政策與假釋制度。

哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞部本月稍早公布民調顯示，拜登處理移民議題的施政滿意度創新低，68%受訪者不認同拜登邊境政策，希望拜登從嚴改革移民政策的民眾則有63%。

拜登在半世紀政治生涯裡，通常把外交政策列為優先項目，極少介入尖瑞的移民政策議題，即使有參與也是支持溫和派立場。

眾院西語裔黨團(Congressional Hispanic Caucus)成員、民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員賈西亞(Jesús "Chuy" García)說，與2020年競選期間對照，拜登口徑已經改變，當時拜登強調保護且恢復庇護制度有多重要。

拜登政府上台三年以來，一直無法有效遏止美墨邊境非法入境潮。就在拜登準備角逐連任之際，共和黨抓緊機會尋求移民改革突破。報導指出，白宮體認到移民議題成為拜登的政治包袱，如果能夠取得兩黨協議，有助於擋下外界批評。

拜登 移民 共和黨

上一則

房貸利率新高 房市庫存量少…年輕家庭買房難

下一則

有共和黨員與前朝官員不願川普再執政 轉而支持拜登

延伸閱讀

FT：美中財政部官員本周將在北京會談 討論經濟合作議題

FT：美中財政部官員本周將在北京會談 討論經濟合作議題
愛州初選效應…川普重返白宮？世界領袖有盼有憂

愛州初選效應…川普重返白宮？世界領袖有盼有憂
援烏、邊安…拜登邀國會領袖協商 政府局部關門剩不到3天

援烏、邊安…拜登邀國會領袖協商 政府局部關門剩不到3天
觀察站／台大選後北京放軟 中美共管台獨觀察賴

觀察站／台大選後北京放軟 中美共管台獨觀察賴

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28
賴清德贏得台灣總統選舉，寫下「礦工之子」站上權力最高峰的歷史新頁。(美聯社)

出生95天喪父 「礦工之子」站上權力之巔

2024-01-13 13:45
哥大化學學者錢乃欣研究發現瓶裝水含有極多塑膠微粒。（美聯社）

1公升瓶裝水含24萬顆塑膠微粒 華裔學者研究後少喝或不喝

2024-01-12 11:07

超人氣

更多 >
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕
素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相
賣房獲得64萬元利潤 如何避免資本利得稅？

賣房獲得64萬元利潤 如何避免資本利得稅？