拜登為爭取國會通過以烏軍援 同意從嚴改革移民政策

拜登總統。(美联社)

華爾街日報18日報導，拜登 總統為爭取國會通過以色列、烏克蘭軍援，同時也為避免外界批評，願意與共和黨 磋商從嚴改革移民 政策，鞏固美墨邊境安全。數十年從政生涯裡，拜登對於尖瑞的移民改革角力大多不介入，但現在則置身焦議核心；民主黨進步派擔心，拜登在2020年競選期間喊出傾向自由派的移民政策，如今則已開始轉彎。

報導指出，目前在參議院研議中的移民協議，內容包括限縮無證客在美墨邊境向美國政府申請庇護的機會。民主黨進步派成員指出，如果白宮為了爭取軍援而願意對共和黨讓步，拜登身為2020年總統候選人時推出的左傾移民政策，顯然變成向右轉。

共和黨眾議員對於則對研議中的協議不滿意，要求更嚴格的改革。

共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)17日在白宮與拜登開會後對媒體說：「我們討論到解決邊境問題的必要條件。」強生說，其中包括修改有欠完整的庇護政策與假釋制度。

哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞部本月稍早公布民調顯示，拜登處理移民議題的施政滿意度創新低，68%受訪者不認同拜登邊境政策，希望拜登從嚴改革移民政策的民眾則有63%。

拜登在半世紀政治生涯裡，通常把外交政策列為優先項目，極少介入尖瑞的移民政策議題，即使有參與也是支持溫和派立場。

眾院西語裔黨團(Congressional Hispanic Caucus)成員、民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員賈西亞(Jesús "Chuy" García)說，與2020年競選期間對照，拜登口徑已經改變，當時拜登強調保護且恢復庇護制度有多重要。

拜登政府上台三年以來，一直無法有效遏止美墨邊境非法入境潮。就在拜登準備角逐連任之際，共和黨抓緊機會尋求移民改革突破。報導指出，白宮體認到移民議題成為拜登的政治包袱，如果能夠取得兩黨協議，有助於擋下外界批評。