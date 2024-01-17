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酷寒壟罩全美 西部又有「冰風暴」俄州傳樹倒壓車3死

編譯陳韻涵／綜合17日電
西北太平洋岸地區面臨冰風暴警告，俄勒岡州波特蘭17日發生一棵大樹傾倒時勾到電線，壓垮汽車，車內乘客試圖脫困時可能觸電，當場死亡。(美聯社)
西北太平洋岸地區面臨冰風暴警告，俄勒岡州波特蘭17日發生一棵大樹傾倒時勾到電線，壓垮汽車，車內乘客試圖脫困時可能觸電，當場死亡。(美聯社)

全美各地持續遭受嚴寒威脅之際，西北太平洋岸地區再面臨冰風暴警告；俄勒岡州波特蘭17日發生倒樹與電線壓車的意外，造成三人死亡、一名嬰兒受傷；各地天寒地凍，天然氣需求創新高。

波特蘭消防局發言人格瑞夫斯(Rick Graves)表示，一棵大樹的樹幹傾倒時勾到電線，壓垮汽車，車內乘客試圖脫困時可能觸電，當場死亡。

波特蘭的住家雨車輛掛滿長長的冰柱，樹枝、樹幹與樹葉結冰，就像厚玻璃。

波特蘭大部分地區17日面臨結冰一吋的警告，加上周末來襲的強烈風暴迄今已奪走七條人命。

德州休士頓市中心一座噴泉隨持續噴水，但水花立即被凍成冰柱。(美聯社)
德州休士頓市中心一座噴泉隨持續噴水，但水花立即被凍成冰柱。(美聯社)

17日接近中午時分，嚴寒警報區已縮小到華盛頓州西南部和俄勒岡州西北部的部分地區，包括人口逾200萬人的波特蘭都會區，下午警報區域則再限縮到哥倫比亞河峽谷西邊。

波特蘭西南部居民黛安‧弗萊賀提(Diane Flaherty)表示，她家自14日起便停電，當天強風把她庭院的大樹吹得劇烈搖擺，她為了安全起見與保暖需求，決定暫時住在姻親家中。她形容，離開當天的情況宛如「戰場，很嚇人」。

波特蘭當局針對道路結冰和可能停電發出警告，學校和政府機構關閉，電力公司的員工則努力搶修設備並恢復數千戶供電。

風暴強襲美國西北部角落，部分地區的電力供應岌岌可危；PowerOutage.us數據顯示，逾9萬戶家庭和商業住宅停電，其中多數位於俄勒岡州。

紐約州水牛城的居民試圖將埋在雪中的汽車挖出來。(美聯社)
紐約州水牛城的居民試圖將埋在雪中的汽車挖出來。(美聯社)

國家氣象局預報員歐拉維克(Bob Oravec)表示，凛冽天氣17日上午已向南擴及佛羅里達州北部，當天稍早亞特蘭大的氣溫為華氏12度、芝加哥5度、底特律6度。芝加哥居民魏尼伯格(Richard Wineberg)看著被白雪覆蓋的地景，苦中作樂說道：「這是芝加哥最美的時刻。」

凛冽天氣讓多處電力需求飆升，政府擁有的電力公司「田納西河谷管理局」(Tennessee Valley Authority)數據顯示，17日上午的供電需求來到3萬4526百萬瓦新高，刷新2007年8月的紀錄。

德州最大電網「德州電力可靠性委員會」(ERCOT)鑒於2021年2月德州與中部州數百萬戶停電數日造成200多人死亡的教訓，此次已請用戶節電並累積足夠的發電能源，以滿足風暴迄今的創紀錄冬季需求。

俄勒岡州奧斯薇歌湖畔被冰凍住的花朵。(美聯社)
俄勒岡州奧斯薇歌湖畔被冰凍住的花朵。(美聯社)

德州 俄勒岡州 芝加哥

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