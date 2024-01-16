台灣選後接受CNBC專訪 布林肯強調台海和平穩定

國務卿布林肯（Antony Blinken）參加在達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）。美聯社

台灣選舉 落幕，國務卿布林肯 （Antony Blinken）16日接受財經新聞CNBC專訪表示，美國與全球其他國家最關心的就是，台海的和平、穩定、不改變現狀，以及以和平方式解決任何分歧。

布林肯說，他分別對台灣與中國說明，美國的重點在維持和平與穩定；同時，美中關係既重大且複雜，也是美國的政策重心。

布林肯在台灣選舉結束後不久，便透過國務院發表聲明恭賀當選人賴清德，並重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，期待深化與台灣的關係。

但中國外交部強烈譴責布林肯向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

布林肯16日回應，在台灣選舉前一天，他與一位中方非常資深的官員（中共中央對外聯絡部部長劉建超）在華府 碰面，會談主題之一正是台灣選舉；他非常清楚地說明了美國對台灣和中國的立場，亦即美國有長期的一中政策，不會改變，美國重申這項立場，同時，他也告訴中方官員，美國非常堅定維持現狀、和平與穩定。

布林肯說，「中國要自己決定他們會做什麼、不做什麼。但我認為，他們近年來採取的做法已在在證明與他們的利益背道而馳。」透過經濟、軍事、外交和孤立來嘗試對台灣加壓，刺激到的只是那些他們不想刺激的人。

布林肯也捍衛總統拜登在選後第一時間的立場，拜登說「我們不支持（台灣）獨立」。

布林肯表示，這是美國一直以來的政策，此政策使美國能盡其所能地保有和平穩定，免於現狀遭破壞，他補充，現狀一旦被破壞將影響全世界所有人。

布林肯說，美國推動晶片製造本土化需要時間，台灣在晶片領域依然非常重要；此外，台灣海峽是全球貨運流通要道，這點重要性也不會改變。

此次台灣選舉備受各界關注，聯邦參議院外交委員會17日將舉行閉門聽證會，邀請亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）出席說明台灣選舉對兩岸關係的戰略影響；布林肯自己18日也將赴該委員會對參議員閉門簡報，預料這兩場閉門會議都將觸及台灣選舉與美中關係。

布林肯人正在瑞士訪問，參加在達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF），中國國務院總理李強率10名部長級官員出席；美國政治新聞網站Politico15日報導，中方的大陣仗讓美方不安，為此調整布林肯在瑞士的行程，且國務院內部文件顯示，沒有美中官員會面的行程。

布林肯說，美中官員在瑞士的行程沒有交集，也沒有場邊會晤的規畫，他說，自己上周在華府會晤中方資深官員，並透露白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也是；從去年夏天開始，美中高層往來持續發生，這些工作今年也會繼續推動。

布林肯美東時間12日在華府與劉建超率領的官員展開會談，白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）10日會晤劉建超時，對其強調台海和平穩定的重要性；在劉建超訪問華府期間，不少分析師認為，沒這麼「戰狼」的劉建超很可能成為下一任中國外交部長。