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葉門叛軍稱飛彈襲希臘貨輪 美軍發動新一波攻擊

中央社杜拜＼華盛頓16日綜合外電報導
葉門叛軍「青年運動」聲稱以飛彈擊中外海的一艘希臘貨輪。圖為15日同樣遭到攻擊的美國商船「直布羅陀鷹號」。（美聯社）
葉門叛軍「青年運動」聲稱以飛彈擊中外海的一艘希臘貨輪。圖為15日同樣遭到攻擊的美國商船「直布羅陀鷹號」。（美聯社）

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天聲稱以飛彈擊中外海的一艘希臘貨輪。同時，兩名美國官員告訴路透，美軍今天對青年運動發動新一波攻擊，擊中4枚反艦彈道飛彈，因為這些飛彈準備鎖定紅海地區的船隻發動攻擊。

法新社也引述一名要求匿名的美國官員的話報導，青年運動的這些飛彈對商船和美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，「美國發動自衛攻擊」。這是美國不到一周內第3度對青年運動發動攻擊。

青年運動在聲明中說，貨輪「船員拒絕海軍呼籲，而且不理會海軍一再強烈的警示」，葉門叛軍於是「鎖定這艘船隻展開行動」。

英國海事安全公司安布雷（Ambrey）表示，一艘懸掛歐洲地中海小國「馬爾他（Malta）國旗的希臘散裝貨輪，在通過紅海南方水域往北行駛時，據報遭飛彈鎖定並擊中」。這艘貨輪是在葉門薩利夫港（Saleef）西北76海里處遇襲。

安布雷表示，這艘在加薩戰爭爆發後曾造訪以色列的貨輪，當時正航向蘇伊士運河（Suez Canal），但在事件發生後改變航向，前往港口。

希臘海洋事務部消息人士透露，這艘貨輪是Zografia號，上有24名船員，從越南航向以色列，Zografia「遭受有限的損壞，但仍可航行，繼續原本的航程」，船員無人受傷。

美軍中央司令部（United States Central Command）表示，青年運動昨天發射一枚反艦巡弋飛彈攻擊美國貨輪「直布羅陀之鷹」（Gibraltar Eagle），但未造成人員傷亡或重大損壞。這艘懸掛馬紹爾群島國旗的美國貨輪在亞丁灣遭飛彈擊中。

青年運動一名要員昨天表示，青年運動將擴大在紅海地區的目標，涵蓋美國船隻。

路透報導，去年11月以來，青年運動在紅海地區對船隻的攻擊不但對企業造成影響，以哈戰爭的升級更令大國震驚。青年運動表示，其行動是為了聲援在加薩走廊（Gaza Strip）飽受以色列攻擊的巴勒斯坦人民。

青年運動發言人阿莫爾（Nasruldeen Amer）告訴半島電視台（Al Jazeera），由於英國與美國上周對「青年運動」發動攻擊，英美兩國的船隻已成「正當的目標」。

阿莫爾說：「不一定是要前往以色列的船，我們才能瞄準，是美國的船就夠了，美國正處於失去海上安全的邊緣。」

「青年運動」先前表示，他們只會針對以色列船隻或前往以色列的船隻。

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