路透：中國盼美國約束賴清德 在520前將伺機而動

民進黨總統候選人賴清德 當選總統後,中國的反應被認為相對溫和。分析人士認為,在5月20日賴清德正式就職前,中國將密切觀察美方反應並謹慎行事,但仍會伺機而動。

現在距離賴清德就職還有4個多月的時間。部分外交官和分析人士認為,北京無意打破近幾個月來意圖與華府修復雙邊關係的微妙平衡,且隨著今年11月美國總統大選 的腳步日益逼近,兩黨候選人都會在外交政策上面臨巨大壓力,這導致局勢變得更加複雜。

路透的分析認為,儘管北京可能持續向台北施壓、堅稱台灣是中國「神聖不可分割」的領土,並畫清「紅線」,但目前進一步收緊對台壓力的可能性不高。

中國前外交官、蘇州大學教授高志凱(Victor Gao)指出,「紅線已經畫明。中國不會開第一槍,但也絕不會允許台獨分子開完反和平的第一槍後,再開出第二槍。」

鑑於當前的敏感局勢,鮮少有中國分析人士和學者針對台灣大選公開發表評論,但一些國外人士發現,北京的態度明顯相當謹慎。

新加坡國立大學東亞研究所(East Asian Institute at the National University of Singapore)資深研究員祁冬濤表示,「中國現在的反應相對溫和,因為北京希望讓美國管好賴清德。如果美國沒辦法控制他,那麼中國就有理由可以介入。」

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)駐台北研究員、澳洲國立大學政治學者宋文笛(Wen-Ti Sung)表示,諾魯與台灣斷交,並轉投中國懷抱,對北京來說是「唾手可得的成果」,中國官員現在可能正在研究為何國民黨 會在總統大選中吞敗,但國民黨並未全盤皆輸,只要與民眾黨合作,仍可望在立法院取得多數優勢。

分析指出,針對台灣大選結果,如今中國面臨幾種不同的選擇。西方外交官員表示,中共中央軍事委員會可能已經接獲強化軍事施壓的多種建議選項,東部戰區司令部也在15日公布東海演習的影片,惟並未提及演習的詳細地點。

北京的另一個選項是經濟手段。中國可能設法脅迫兩岸現有的商業來往和貿易關係,也不排除會針對2010年「海峽兩岸經濟合作架構協議」(Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA)的惠台措施下手。北京也有能力嘗試對台灣基礎設施發動網路攻擊。

然而,宋文笛表示,早在大選前3周左右,北京就透過經濟制裁手段來對台施壓,結果並未奏效,因此北京「需要重新尋找方法,放大經濟制裁的效果,既要能傳達反對賴清德的訊息,又不能將台灣社會越推越遠 」。

在政治上,分析人士認為,北京也可以利用與台灣反對派個人及團體的關係來施加影響力。

截至目前,中國官媒對台灣大選結果的表態可謂相當低調。鷹派英文官媒「環球時報」或是經常評論台灣議題的央視相關部落格皆未發表任何相關評論。

環球時報前總編輯胡錫進13日在微博發文稱,如果(賴清德)上台後不加收斂,加大力道推動激進路線,他就「可能觸發戰爭,成為千古罪人」,不過上述文章稍後即遭刪除。