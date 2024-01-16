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路透：中國盼美國約束賴清德 在520前將伺機而動

中央社北京16日綜合外電報導
分析人士認為，在5月20日賴清德正式就職前，中國將密切觀察美方反應並謹慎行事，但仍會伺機而動。(歐新社)
分析人士認為，在5月20日賴清德正式就職前，中國將密切觀察美方反應並謹慎行事，但仍會伺機而動。(歐新社)

民進黨總統候選人賴清德當選總統後，中國的反應被認為相對溫和。分析人士認為，在5月20日賴清德正式就職前，中國將密切觀察美方反應並謹慎行事，但仍會伺機而動。

現在距離賴清德就職還有4個多月的時間。部分外交官和分析人士認為，北京無意打破近幾個月來意圖與華府修復雙邊關係的微妙平衡，且隨著今年11月美國總統大選的腳步日益逼近，兩黨候選人都會在外交政策上面臨巨大壓力，這導致局勢變得更加複雜。

路透的分析認為，儘管北京可能持續向台北施壓、堅稱台灣是中國「神聖不可分割」的領土，並畫清「紅線」，但目前進一步收緊對台壓力的可能性不高。

中國前外交官、蘇州大學教授高志凱（Victor Gao）指出，「紅線已經畫明。中國不會開第一槍，但也絕不會允許台獨分子開完反和平的第一槍後，再開出第二槍。」

鑑於當前的敏感局勢，鮮少有中國分析人士和學者針對台灣大選公開發表評論，但一些國外人士發現，北京的態度明顯相當謹慎。

新加坡國立大學東亞研究所（East Asian Institute at the National University of Singapore）資深研究員祁冬濤表示，「中國現在的反應相對溫和，因為北京希望讓美國管好賴清德。如果美國沒辦法控制他，那麼中國就有理由可以介入。」

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）駐台北研究員、澳洲國立大學政治學者宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，諾魯與台灣斷交，並轉投中國懷抱，對北京來說是「唾手可得的成果」，中國官員現在可能正在研究為何國民黨會在總統大選中吞敗，但國民黨並未全盤皆輸，只要與民眾黨合作，仍可望在立法院取得多數優勢。

分析指出，針對台灣大選結果，如今中國面臨幾種不同的選擇。西方外交官員表示，中共中央軍事委員會可能已經接獲強化軍事施壓的多種建議選項，東部戰區司令部也在15日公布東海演習的影片，惟並未提及演習的詳細地點。

北京的另一個選項是經濟手段。中國可能設法脅迫兩岸現有的商業來往和貿易關係，也不排除會針對2010年「海峽兩岸經濟合作架構協議」（Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA）的惠台措施下手。北京也有能力嘗試對台灣基礎設施發動網路攻擊。

然而，宋文笛表示，早在大選前3周左右，北京就透過經濟制裁手段來對台施壓，結果並未奏效，因此北京「需要重新尋找方法，放大經濟制裁的效果，既要能傳達反對賴清德的訊息，又不能將台灣社會越推越遠 」。

在政治上，分析人士認為，北京也可以利用與台灣反對派個人及團體的關係來施加影響力。

截至目前，中國官媒對台灣大選結果的表態可謂相當低調。鷹派英文官媒「環球時報」或是經常評論台灣議題的央視相關部落格皆未發表任何相關評論。

環球時報前總編輯胡錫進13日在微博發文稱，如果（賴清德）上台後不加收斂，加大力道推動激進路線，他就「可能觸發戰爭，成為千古罪人」，不過上述文章稍後即遭刪除。

賴清德 美國總統大選 國民黨

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