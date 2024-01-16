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有人能擋下川普獲共和黨提名嗎？「新罕州海理機會最佳」

記者顏伶如／即時報導
前總統川普在愛阿華州共和黨黨團初選勝出，各界不應感到意外，因為川普本來就會贏，但愛州向來不是共和黨初選結果的最佳風向球。 （美聯社）
前總統川普在愛阿華州共和黨黨團初選勝出，各界不應感到意外，因為川普本來就會贏，但愛州向來不是共和黨初選結果的最佳風向球。 （美聯社）

華盛頓郵報分析，前總統川普在愛阿華州共和黨黨團初選勝出，各界不應感到意外，因為川普本來就會贏，但愛州向來不是共和黨初選結果的最佳風向球。上一次有並非現任總統的共和黨候選人贏得愛州初選之後獲得共和黨提名，已經是2000年的布希(George W. Bush)，今年選情變化莫測，接下來將登場的新罕布夏州初選關係重大。

報導指出，2020年民主黨初選的戲劇轉折，今年不會重演。當時拜登在愛州初選只拿第四名，新罕布夏州名列第五，內華達州進步到第二名，後來終於在南卡羅來納州非洲裔選民全面支持下登上第一，取得民主黨提名。對於前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)及佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)來說，現在必須盡快發動攻勢，否則川普的愛州勝利一旦迅速擴大凝聚，想要贏過川普的機率就越來越低。

如果川普在新罕布夏州初選也獲得勝利，將寫下1970年代以來，共和黨第一位非現任總統在愛阿華州、新罕布夏州初選連續告捷的紀錄。想在新罕布夏州之後阻擋川普獲得提名，屆時每隔一周困難度就將隨之增加幾分。

對於海理來說，新罕布夏州是挑戰川普的最佳機會。八年前，川普在愛州初選失利，到了新罕布夏州則贏得第一。

CNN 委託新罕布夏大學(University of New Hampshire)進行、上周公布的最新民調顯示，海理支持度32%距離川普39%支持度只落後7%。愛州初選結果對新罕布夏州選民雖有某種程度影響，但有時候卻讓新罕布夏州選民朝著另一種結果投票。

華盛頓郵報指出，海理在新罕布夏州的機會來自於當地選民比愛州選民更加趨於中間派。新罕布夏大學民調顯示，共和黨選民當中，川普與海理支持度各有58%、21%，獨立選民當中，川普與海理支持度則有17%、43%，倘若大批獨立選民在初選中支持海理，海理就有希望勝出。

隨後登場的南卡羅來納州初選雖是海理故鄉，但川普競選團隊準備推出鋪天蓋地負面廣告，說服當地極右派共和黨選民別支持海理。如果海理連家鄉的初選都輸給川普，初選之路恐怕難以前進。

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