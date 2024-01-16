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兩黨參眾議員合推兒童抵稅福利 盼未來幾周過關

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兩黨參眾議員合推兒童抵稅福利 希望未來幾周過關

記者顏伶如／即時報導
民主黨俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)。(歐新社)
民主黨俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)。(歐新社)

經過數月磋商，民主黨俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)與共和黨密蘇里州聯邦眾議員史密斯(Jason Smith)聯合推出兩黨稅務協議提案，內容包括修改2017年共和黨版減稅法案當中多項企業稅規定，並且為低收入家庭擴大兒童抵稅福利(child tax credit)，協議裡減稅規模上看780億元，目標未來幾周在國會過關。

華爾街日報16日報導，魏登與史密斯推出的兩黨稅務協議希望趕在未來幾周完成立法，適用於1月29日開始申報的2023年度報稅，但這項協議接下來可能在眾院面臨挫折，能否立法成功仍有變數。

報導指出，魏登是參院財政委員會主席，史密斯是眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)主席，兩人政治理念不同，但過去幾個月透過磋商卻對稅務議題找到共同點。

魏登與史密斯推出的兩黨稅務協議提案將修改2017年共和黨版減稅法案裡的多項企業稅規定，修改之後的新規可望讓面臨利息負擔、成本開銷及研究支出的企業因此受益。

提案內容也包括為低收入家庭擴大兒童抵稅福利，適用於1月29日開始報稅的2023年度所得稅申報。

2020年疫情期間推出的「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit，ERC)，後來被國稅局(IRS)發現某些雇主造假、浮報，魏登與史密斯兩黨稅務協議當中將停止新案申請。

根據協議內容，企業申請「員工留任稅收抵免」的截止期限將從原本的2025年4月，提早到今年1月31日。提出申請的企業必須對國稅局提供包括客戶名單在內的更多資料，造假罰責也將加重。魏登與史密斯指出，修改規定可望省下700億元政府開銷，不會讓預算赤字惡化。

低收入 共和黨 眾院

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