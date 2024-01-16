愛州初選告捷後 川普瞄準新罕布夏州並鎖定海理

前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)。（歐新社）

前總統川普 愛阿華州共和黨 黨團初選以破紀錄得票率勝出之後，立即把目光放在下一站新罕布夏州 ，並鎖定對手前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)發動攻擊。愛州初選拿下第二名的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，雖然得票率遠遠落後川普，卻宣布會繼續努力。印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)得票率僅個位數，15日晚間宣布退出共和黨初選並表態支持川普。

華爾街日報16日報導，海理對於選情較受看好的新罕布夏州寄予厚望，期盼擋下川普氣勢，但川普在愛州取得勝利之後，瞄準新罕布夏州乘勝追擊。新罕布夏州初選1月23日將登場，一般認為，傾向中間路線的當地共和黨選民較青睞對象是海理。海理喊出競選訴求是：川普總統任內雖然表現不錯，可是各種爭議到了今年11月大選時，恐讓川普贏過拜登的機會降低。

川普16日下午5時在新罕布夏州南部舉辦造勢活動，海理則隔1小時之後將在新罕布夏州北部的選舉活動亮相。最新民調顯示，海理在新罕布夏州支持度趕上川普，差距已縮短到10%以內。

報導指出，海理及德桑提斯眼前面臨的挑戰都是，川普愛州初選不管任何共和黨選民人口族群或社區畫分都全面稱霸；初選結果一出爐，已有川普盟友放話說，共和黨初選在愛州之後可謂結束，川普可以直接準備迎戰拜登，民主黨方面則迫不及待想看到川普代表共和黨參加2024年總統大選，評估選民將用選票打臉川普。

非黨派民調專家史密斯(Andy Smith)說：「如果海理在新罕布夏州沒贏，一切就都玩完了。川普拿下共和黨提名。」

德桑提斯的初選策略一直把重心押注在愛阿華州，如今面臨外界質疑是否退選。對於拿下遠遠落後於川普的第二名，德桑提斯堅稱會繼續努力，16日在南卡羅來納州與新罕布夏州的拜票行程照常舉行。

根據民調網站FiveThirtyEight統計，愛州初選之前，海理與川普在新罕布夏州的支持度平均各為43%、30%，德桑提斯則不到6%。華爾街日報分析，川普如果連續在愛阿華州、新罕布夏州創造壓倒性勝利，基本上其他對手就已出局。