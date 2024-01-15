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以奪台邦交國為政治工具 中國精算8年出手10次

中央社台北15日電
中國國家主席習近平。(路透)
中國國家主席習近平。(路透)

台灣大選後，在北京的因素下，外交部今天宣布即日起與南太平洋島國諾魯斷交。台總統蔡英文2016年5月20日就任以來，中國持續打壓台灣外交空間，至今共計10國與台灣終止外交關係。

台外交部下午舉行記者會表示，獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係。

中國自蔡英文上任以來持續打壓台灣外交空間，相關時間和情況分別為：

2016年12月21日：與聖多美普林西比斷交。

與聖多美普林西比斷交前的12月2日，蔡英文透過電話祝賀川普當選美國總統，通話歷時10分鐘。這是美國與台灣斷交將近40年來兩國元首首次直接通話。北京為此大為不滿，向美國提出嚴正交涉，敦促美方奉行「一個中國」政策。

2017年6月13日：與巴拿馬斷交。

這是繼2007年與哥斯大黎加斷交後，台灣首度與中美洲友邦斷交。蔡英文當時剛就任滿周年不久。

2018年5月1日、5月24日、8月21日：先後與多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多斷交。

這是自1998年以來，台灣首度在一年中淨減少3個邦交國，其中多明尼加、布吉納法索兩國斷交時間分別在蔡英文就職滿兩周年前後；薩爾瓦多斷交發生於蔡英文訪問友邦回國後的隔天，蔡英文當時在巴拉圭新任總統就職典禮上與多國元首同台互動，並過境洛杉磯及休士頓，引發了北京抗議。

2019年9月16日、9月20日：分別與索羅門群島、吉里巴斯斷交。

這是自1972年12月22日紐澳同時與中華民國斷交以來，台灣失去友邦最迅速的一次，短短4天就失去兩個邦交國，也是1973年以來首度連續兩年在一個月內淨減少兩友邦。

台灣各界當時正著手下一屆總統大選事宜，國安會9月時提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，指出中國當局正無所不用其極介入2020年台灣大選，手段之一包括利誘索羅門、吉里巴斯與台斷交。

2021年12月9日：與尼加拉瓜斷交。

與尼加拉瓜斷交前，駐立陶宛台灣代表處於11月18日正式掛牌設立。這是台灣在歐洲國家成立的第一個以台灣為名的代表處，外界視為台灣一次外交上的勝利。對此，中國反應激烈，批評立陶宛政府製造「一中一台」，強調中方將採取「一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。

2023年3月26日：與宏都拉斯斷交。

當時蔡英文即將於4月出訪中南美洲友邦，並過境洛杉磯，與年初剛當選眾院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。

2024年1月15日：與諾魯斷交。

此前，現任副總統、民進黨總統候選人賴清德1月13日在新一屆總統大選中勝出。

蔡英文 諾魯 中華民國

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