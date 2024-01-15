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知情人士：諾魯索逾8516萬美元援助 中國趁虛而入

中央社台北15日電
知情人士表示，諾魯向台灣索求巨額經濟援助，一切還在評估及協商時，中國藉此趁虛而入並答應特定條件。(美聯社)
知情人士表示，諾魯向台灣索求巨額經濟援助，一切還在評估及協商時，中國藉此趁虛而入並答應特定條件。(美聯社)

知情人士今天表示，諾魯澳洲關閉諾魯難民處理中心的巨額財政缺口、主辦運動會的工程經費等，向台灣索求巨額經濟援助，其中難民中心一年花費約新台幣26億元（約8516萬美元），占諾魯每年預算總額逾1/2。

知情人士指出，收到諾魯要求後，雖然總金額難以負擔，但還是找到鄰國一起談合作、商討方案，但一切還在評估及協商時，中國藉此趁虛而入並答應特定條件，諾魯宣布與台灣斷交。

台總統大選剛落幕，台外交部下午舉行記者會，外交部政務次長田中光表示，獲悉諾魯將以聯合國2758號決議以及一中原則等為理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，即日起終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員。

知情人士晚間提到，諾魯自前任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）任期政局就已不穩，台灣當時有所警覺，因此外交部人事最後調動就將駐斐濟代表周進發調任諾魯，而他曾在諾魯逾5年，熟悉當地政界，而在外交部慣例中，離任大使並不會再回相同地區，顯見台灣對諾魯的重視。

知情人士分析，周進發1月12日抵任諾魯就發現當地氛圍有異，連國書都還未遞送就傳來斷交消息。這次突襲式的斷交，有一位諾魯擔任過總統的「影武者」在背後操盤，推進整起事件，加上諾魯總統亞定（David Adeang）對新政府掌握度不足，最後才發生斷交結果。

知情人士亦提到，當地分別有澳洲關閉諾魯難民處理中心巨額財政缺口、諾魯主辦2026年的密克羅尼西亞運動會田徑場工程經費，以及澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行等案，因此向台灣要求巨額經濟援助，上述案件中，又以諾魯難民處理中心（RPC）最為嚴重。

知情人士解釋，諾魯難民處理中心由澳洲開設、出資給諾魯安置難民，據公開資料顯示，該中心一年花費1.25億澳幣（約8516萬美元），占諾魯每年政府預算總額超過1/2以上，連帶造成當地大量人口失業；至於Bendigo銀行也因重整業務，最快在2024年底退出諾魯；另為舉辦2026年密克羅尼西亞運動會，也需要興建田徑場，因此都向台灣索取援助。

知情人士指出，台灣收到諾魯政府要求後，雖然總金額難以負擔，但還是找到鄰國一起談合作、商討對於援助諾魯難民中心的最好方案，而田徑場費用還在可負擔範圍，但一切還在評估及協商時中國藉此趁虛而入，並答應特定條件，諾魯把自己推向中國、宣布與台灣斷交，而中共的手法勢必引起國際關注，諾魯政府信用也會再差上一級。

諾魯位於南太平洋，面積21.2平方公里，根據2019年官方普查，全國人口1萬1550人。

諾魯 澳洲 預算

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