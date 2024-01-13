台總統大選有效票逾1404萬票 投票率71％ 不分區剩綠藍白

攸關34席不分區立委席次分配的政黨票方面，這屆只會由綠藍白三黨分配席次。記者程遠述／攝影

中央選舉委員會稍早在官網上統計公布完1萬7795個投票 所的開票數字，這屆總統大選投票率為71.86%，有效票數為1404萬8310票，僅略低於上屆總統選舉的有效票數1430萬940人、投票率74.90%。

而民進黨 總統當選人賴清德以得票數558萬6019票、得票率40.05%，擊敗得票467萬1021票的國民黨 總統候選人侯友宜和獲得369萬466票的民眾黨總統候選人柯文哲。上屆總統當選人蔡英文則是獲得817萬231票，得票率57.13％。

攸關34席不分區立委席次分配的政黨票方面，2024政黨票由民進黨獲得498萬1060票、得票佔比36.1556％最多，接下來是國民黨獲476萬4293票、得票佔比34.5822％； 民眾黨則獲得304萬334票，得票佔比22.0686％，其他政黨皆沒有跨越政黨得票比例5％的門檻，所以不會分得席次，國會未來確定只有藍、綠、白三黨及無黨籍成員。