BBC：北京眼中的「麻煩製造者」贏得台灣大選

2024總統大選結果出爐，總統、副總統當選人賴清德（左）、蕭美琴（右）13日晚間舉辦國際記者會，向國內外媒體發表勝選感言；蕭美琴感冒未癒，不時在一旁咳嗽。記者許正宏／攝影

台灣13日舉行總統和國會大選，英國廣播公司（BBC）於台灣時間晚上約8時47分（美東時間上午7時47分）時，以「被中國視為『麻煩製造者』的賴清德 贏得台灣選舉 」為題即時報導，指出賴清德已抵達民進黨 競選總部發表演說，表示台灣人已向世界展現珍惜民主，也稱綠營未能取得國會多數意味該黨努力不足。

賴清德提到，他決心捍衛台灣防堵中國威脅，但維持台海和平穩定也是重要責任，其政府會以對話取代對立。BBC分析，賴在兩岸關係議題明顯相當謹慎，用字遣詞小心並提議基於互相尊重的對話和合作。

路透報導的標題則指出，賴清德的民進黨獲得連續第3個任期，可謂台灣選民「拒絕」（rebuff）中國，內文指出賴13日大選勝出，顯示台灣選民明確抗拒北京所發出不要投給賴的警告。

有線電視新聞網（CNN）報導標題也指出，台灣選民不理會中國的警告，給予民進黨空前的第3任期。

法新社報導標題則指，台灣大選在北京的「怒瞪」（glare）下登場；報導提到，美中都密切關注這次大選，而勝選的賴清德被中國標榜為「和平的威脅」；柯文哲的民眾黨也在本次大選崛起。