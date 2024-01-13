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「失望」拜登怪奧斯丁住院未通報 仍挺他當防長

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
國防部長奧斯丁。（路透）
國防部長奧斯丁。（路透）

美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他對國防部長奧斯丁仍具信心，不過奧斯丁未通報自己住院，他對這項過失感到失望。

奧斯丁（Lloyd Austin）因治療前列腺癌引起併發症，自1月1日以來一直住院治療，但住院數天後，他未向白宮或國會通報此事，引發各界對他在國家安全議題上扮演角色的質疑，並掀起要他辭職下台的呼聲。

被問及奧斯丁住院未向總統報告，是否為判斷過失，拜登回應表示，「是的」。記者進一步詢問是否對他的國防部長依舊有信心，拜登同樣給予正面答覆。

白宮今天稍早表示，當美國與英國軍隊準備對伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Huthi）發動攻擊時，奧斯丁在醫院病床上工作。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），奧斯丁甚至在病床上也全心投入工作。

他說，奧斯丁昨天一整天都積極與白宮國家安全團隊密切聯繫，「當然也和總司令、拜登總統緊密聯繫」。

柯比指出，拜登已明確表示，「奧斯丁部長是他的國防部長，會繼續擔任這項職務，他對奧斯丁部長及其領導充滿信心」。

柯比表示：「他（指奧斯丁）在醫院病床上仍領導、指揮我軍執行某些危險任務，向國家安全團隊裡的每個人展示了...這種領導力。」

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