打擊葉門「青年運動」金流 美制裁兩間公司

華府宣布對兩間分別位於香港、阿拉伯聯合大公國的公司實施制裁，剷除背後有伊朗撐腰葉門叛軍「青年運動」的資金網絡，美國國務院發言人米勒則在國務院聲明中表示「美國將繼續打擊伊朗對青年運動的非法財政援助」。（美聯社）

華府今天宣布對兩間分別位於香港、阿拉伯聯合大公國的公司實施制裁，剷除背後有伊朗 撐腰葉門「青年運動」(Houthis)叛軍的資金網絡。

法新社報導，制裁兩間公司不久前，美、英11日才大舉空襲青年運動，阻止對方不斷滋擾紅海航運。

美國財政部 12日鎖定制裁的兩家公司，分別為設於香港的Cielo Maritime及位於阿聯的Global Tech Marine Services。

財政部表示，這兩間公司據稱代表「青年運動」金融網絡Sa'id al-Jamal運送伊朗商品。

美國財政部聲明還說：「銷售商品的收入用來支持青年運動和對紅海、亞丁灣國際船運的持續攻擊。」

美國財政部負責應對恐怖主義和金融情報的次長尼爾森（Brian Nelson）說：「我們與盟邦及夥伴一起採取所有適切措施，以制止青年運動破壞穩定和對全球商業的威脅。」

美國國務院 發言人米勒（Matthew Miller）則在國務院聲明中表示「美國將繼續打擊伊朗對青年運動的非法財政援助」。

在這波制裁中，美國也將4艘船列為「凍結資產」，指這些船與受制裁公司有利益牽連。據稱這些船裡有些使用偽造文件隱藏來自伊朗的貨櫃。

美英空襲擊，「青年運動」最高政治委員會（ Supreme Political Council）揚言採取報復行動；聯合國安理會預定12日下午就紅海情勢召開緊急會議。