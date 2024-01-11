2024年12場選舉全球關注 分析師：台灣大選尤其重要

台灣大選結果可能對全球經濟產生深遠廣泛的影響。圖為民進黨支持者在賴清德造勢晚會。(歐新社)

2024是盛況空前的選舉年，逾40國將選出國家領袖，領導全球近半數的人口、並影響世界近半數國內生產毛額（GDP）走向。彭博資訊指出，今年有12場選舉尤其引人關注，特別是1月13日的台灣總統與立委選舉，以及11月5日登場的美國大選，都可能對全球金融市場和經濟展望產生影響。

彭博經濟學家魏爾許說：「2024就政治風險和選舉不確定性而言，是至關重要的一年。」她指出，台灣13日舉行的選舉尤其重要。「有些選舉，像是美國大選，可能導致內政和外交政策大轉彎；其他選舉，例如委內瑞拉，可能催動更大的地緣政治摩擦。」

世界各地候選人與選民關心的議題不一，從嚴肅的美中兩大強權角力，到與民眾有切身關係的經濟議題如通膨，五花八門。

台灣大選結果可能對全球經濟產生深遠廣泛的影響。圖為民進黨支持者在賴清德造勢晚會。(歐新社)

台灣大選本月13日登場

台灣選民本月的抉擇，可能對全球經濟產生更深遠、廣泛的影響。如果執政的民進黨勝選，可能惹惱北京，未來四年兩岸關係恐會繼續凍僵，中國與西方的衝突可能升級至更廣泛的衝突。

魏爾許認為，除非結果大爆冷門，否則金融市場不太可能大受驚嚇；但若選舉結果引起北京強烈反應，例如祭出更多懲罰性的經濟措施，或環台舉行大規模軍演，或甚至比近年擾台行動更越雷池一步，「在那種情境下，我們預料各類資產市場將出現規避風險的反應，最顯而易見的影響可能在台灣股市」。假如緊張情勢竄升，也可能反映在台幣匯價上。

美國大選是今年的重頭戲。(路透)

美國大選11月5日舉行

至於美國總統大選 ，11月5日可能再現「拜登vs.川普 」的局面。對現任總統拜登而言，高物價引發民怨，是阻撓他連任的致命傷；但若通膨持續下滑，選民觀感可能改善。

倘若川普勝出，可能觸動美國長期公債殖利率 竄升，反映市場揣測他二度入主白宮後想必會力促聯準會（Fed）降利率，那將再度推升通膨。川普若當選，「債券義勇軍」也可能重出江湖，藉賣出美債表達對川普延長減稅、導致財政赤字惡化的不滿。

另一個可能情境是：國家經濟研究局（NBER）可能在11月選舉過後宣告衰退來臨，而2024年發布的修正數據可能顯示，美國勞動市場2023年已大幅減弱。

其他值得關注的選舉

其他值得關注的十國選舉包括：印尼大選（2月14日）、印度（4月至5月）、英國（2024下半年）、奧地利（9月或10月）、立陶宛（5月12日）、南非（5月至8月間）、迦納（12月7日）、塞內加爾（2月25日）、墨西哥（6月2日），以及委內瑞拉（日期未定）。

至於俄羅斯3月15日至17日舉行的總統大選，幾乎確定現任總統普亭將連任，一如印度總理莫迪選後可望繼續執政。

2024是盛況空前的選舉年，逾40國將選出國家領導人，其中英國大選可望在下半年舉行，現任首相蘇納克將爭取連任。圖為2022年8月檔案照。(美聯社)

選舉結果牽動全球公共政策

這些關鍵性選舉可能牽動世界各個角落的公共政策。有些國家的政府正重新武裝備戰；選後地緣政治緊張情勢若升高，貿易路徑不得不改道；新政府上台若加強邊境監控，逃難的移民將不得其門而入；政府債務暴增，公共支出會更嚴格把關；氣候緊急狀態大破大立，在毀了舊經濟機會的同時，也創造新的機會。

往光明面看，穩健的民主政治有潛力從眾多政策主張中擇善去惡，造福大多數人民，但這有賴選民選賢與能，支持國會議員克服國內挑戰並促進全球合作。往黑暗面看，選民可能選出一些譁眾取寵的政治丑角，賦與其權力，下場將是外交關係緊張，全球經濟進一步裂解。

這顯示，手上選票雖薄，卻何其重要。

▼台灣大選 全球矚目 中共擔心

影片來源：世界新聞網 一洲焦點