評／台選後速見總統當選人 美先制管控危機

白宮開了一場史無前例的台灣選舉背景簡報會，白宮表明在台灣選後，會派代表團和「總統當選人」會面，因為這是「管控」（manage）台海緊張的重要方式。 （記者張文馨／攝影）

白宮 開了一場史無前例的台灣選舉 背景簡報會，一方面重申不支持台灣獨立的基本立場，也警告北京不要挑釁；但最重要的是，白宮表明在台灣選後，會派代表團和「總統當選人」會面，因為這是「管控」（manage）台海緊張的重要方式。

美國雖然一再重申尊重台灣的民主選舉結果，但從「派代表團見總統當選人」，以及「管控台海局勢」這些動作和宣示看來，美國對於台灣選舉結果，顯然已有定見和準備。

這場簡報會背景相當有意思，白宮近午時通知記者要在下午2時30分開台灣選舉簡報會，2時16分宣布要延後到傍晚6時45分；簡報會開始前半小時，白宮釋出中共中央對外聯絡部部長劉建超與白宮副國安顧問費納的會談摘要。

劉建超在台灣選前訪問華府，公開談話並沒有對台灣選舉說重話，四兩撥千斤地迴避外界對於北京將如何應對民進黨總統候選人賴清德 當選的好奇眼光。

劉建超和中國外交部長王毅等官員，近日都公開要求白宮，重申不支持台灣獨立的立場，似乎也早就為主張台獨的賴清德一旦當選後局面，預作準備。

如果美國和中國都已為賴清德當選做好準備以及應變，白宮資深官員在這場簡報中的說法，似乎也反映，接下來的美中台關係和台海局勢，華府和北京已取得初步共識，打算管控（manage）與先發制人（pre-empt）雙管齊下。

質言之，未來美中共同管控（co-manage）台海局勢的格局，已逐漸隱隱成形。

美中兩大國共管台海的局面一旦形成，好處是可以彼此制約，或可避免意外，壞處則是此後台灣在「兩大之間」，甚至已無「難為小」的空間。屆時台灣就算保有民主，自主和籌碼恐不復存。

美國將派遣非官方代表團在選後訪台會晤總統當選人，資深官員說，目的在討論與台灣強有力的非官方關係，清楚表示美國的「一個中國」政策立場「是什麼與不是什麼」，其實和美國對北京的做法類似。

白宮事先畫下紅線，希望台灣新政府不要尋求獨立，脫離美國一中政策的框架，成為破壞現狀的那一方，也讓中方動用武力合理化，導致美國捲入兩岸戰爭，這就是一種管控。

今年不只台灣將產生新總統，美國11月也將有總統選舉。如果拜登無法連任總統，未來繼任的共和黨總統很有可能是捲土重來的川普，川普對中國和台灣的態度，恐怕不見得願意延續前朝的思維。台灣選後就算藉由美中共管台海，讓台海局勢維持某種程度的穩定，但隨著美國國內政治可能位移，仍存在很大的不穩定與變數。 白宮開了一場史無前例的台灣選舉背景簡報會，白宮表明在台灣選後，會派代表團和「總統當選人」會面，因為這是「管控」（manage）台海緊張的重要方式。 （記者張文馨／攝影）

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點