劉建超為何在台灣選前訪美？學者：明確底線管控分歧

政大東亞所10日舉辦2023年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察研討會，學者認為，中共中聯部長劉建超訪美，有「明確底線」的意味。（記者廖士鋒／攝影）

中共 中聯部長劉建超近日訪問美國，由於時值台灣大選，他也對台灣議題有所表態，強調「台灣問題是核心利益的核心，是不可越過的紅線」，也喊話美方履行不支持台獨的承諾。學者解讀，劉建超此訪是要明確底線、管控分歧，至於是否能夠升任中共外長，可看三月的大陸兩會。

劉建超近日訪問美國，8日出席1.5軌座談，9日在美國對外關係委員會發表演講，美國之音報導，他在活動上表示，「美中兩國已經長期接觸，雙方都非常清楚彼此的核心利益和不可逾越的紅線，對中國來說，台灣問題是核心利益的核心，是不可越過的紅線」，並強調，大陸認真對待美方不支持台灣獨立的聲明，希望「美方履行這一承諾」。

而被問及如果賴清德勝選，北京會如何回應時，劉建超則僅回應，大陸在台灣問題上的立場是「明確的、堅定的和沒有變化的」。

劉建超在台灣大選前訪美，傳達出什麼樣的訊號？10日出席政大東亞所2023年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察研討會的中央警察大學公共安全學系副教授游智偉指出，傳統上來講，劉建超作為中聯部部長「不應該去這類國家」，因為中聯部部長處理的是黨際交流，這次劉建超赴美參加活動，可觀察他會不會是下一任外長。

此外，游智偉還認為，劉建超在美國所言表達台海議題上的北京底線。他指出，因為今年可能有很多變化，「這些變化方向可能是北京不想看到的」。在這樣的狀況下，劉建超到美國某種程度是透過「1.5軌」去傳達北京底線。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則認為，劉建超是一位比較特別的中聯部長，半年來不僅到義大利 、澳洲、美國訪問，在大陸去年11月會見美國大使伯恩斯（Nicholas Burns）、也會見要離任的日本駐北京大使垂秀夫，他解讀，「不管是習近平、王毅 ，很多工作讓劉建超的角色日益凸顯，今年3月劉建超會不會進一步職務調整大家可拭目以待」。

張五岳並分析，劉建超此訪主要體現美中之間各式各樣管道都要建立、強化，選擇此刻進行參訪，不可迴避一定會碰觸到台灣問題，但他在美國所講每一句話，「沒有一句是新的」，都是既定用語，這是在明確底線、管控分歧、避免誤判，凸顯北京方面對台灣選舉當然有主觀上期待，但也做好各式各樣準備，且北京對於台海兩岸關係，要管控風險、管控分歧的「是美中太平洋大兩岸，而不是台海小兩岸」，目的應該在此，選舉只是原因之一。

就中共外交2024年走向，游智偉認為，不確定性因素包含美國大選結果、俄羅斯與北韓關係、一帶一路延續性與發展中國家對北京的信任度；確定因素則有互信低落的美中關係與歐中關係、緩慢升級的東亞局勢，還有中共黨政軍的困境。他強調，如果美國川普（Donald Trump）勝選，則美國全球戰略與中國政策將會有大的變動。