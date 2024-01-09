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防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

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防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
國防部長奧斯丁。（路透）
國防部長奧斯丁。（路透）

美國國防部奧斯丁（Lloyd Austin）住院未立即向白宮和國會報備，引發要他引咎辭職的呼聲。然而，奧斯丁據傳無意辭職，且兩位法律專家表示，奧斯丁可能頂多被頂頭上司、總統拜登斥責一頓。

以下為路透和媒體VOX針對這起事件重要性以及來龍去脈的問答。

發生什麼事？

事件始於去年12月22日，當時70歲的奧斯丁接受了一項擇期（elective）醫療程序，這項程序要求他在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）過夜。2024年1月1日那天，在與拜登和其他高階國家安全官員就中東問題進行對話幾小時後，奧斯丁開始感到劇烈疼痛，並被帶回華特里德醫院，且住進加護病房。

然而，奧斯丁住院的消息外界是事後多日才得知；更令人驚訝的是，鑒於國防部長對軍隊的指揮及命令權僅次於總統，他住院的消息白宮也是直到4日才得知。

而12月22日的手術是後來才知道是為了治療攝護腺癌。

奧斯丁（左）可能頂多被頂頭上司拜登斥責一頓。（路透）
奧斯丁（左）可能頂多被頂頭上司拜登斥責一頓。（路透）

標準規定為何？

奧斯丁對住院一事秘而不宣，似乎嚴重違反針對高層內閣官員的規範。他們通常會提前告對外發布將因病缺勤的消息，並指定暫代職務的人選。

奧斯丁的職責要求他必須在極短時間內因應各項國安危機。他6日表示自己在此事件的處理方式「可以更好」，並說願意對自己沒有在第一時間公布住院一事全權負責。

白宮官員表示，拜登仍「完全信任」奧斯丁，奧斯丁目前還沒出院，但已恢復正常工作。此外，據國防部發言人說法，奧斯丁「並無意辭職」。

他可能違反哪些規定？

法律專家表示，奧斯丁可能違反美國有關「通報職位空缺」的法規，這項法律條文要求行政機構向國會參眾兩院報告高層缺勤狀況，以及代理職務者的姓名。這條法規大多是程序性的，若有差錯也不會受到任何懲處。

法律專家表示，奧斯丁似乎明顯違規，但可能只會遭拜登斥責和警告。

奧斯丁可能還違反了國防部的內部程序，官員表示，他們正在對這起事件展開全面檢討，避免類似事件再次上演。

奧斯丁曾失去意識嗎？

國防部已經表示，奧斯丁從住處搭救護車抵達醫院時，人是清醒的。國防部同時透露奧斯丁當時處於極大疼痛狀態，但未說明他是否服用可能影響他判斷力的止痛劑。

奧斯丁何時曾與拜登通話？

白宮表示，奧斯丁1日就醫前幾小時曾與拜登、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）視訊通話，通話內容與中東情勢有關。拜登當時人在加勒比海島嶼聖克羅伊（St Croix）度假。

白宮表示，奧斯丁接著與白宮或國家安全會議（NSC）直到1月4日才又聯繫，與拜登1月6日再度通話。

國會對此有何看法？

國會領袖呼籲對此展開調查。

民主和共和兩黨議員都表示，在加薩（Gaza）和烏克蘭均處於戰爭狀態下，總統對自己國防部長住院一事毫不知情長達3天時間，讓他們深感憂慮。

聯邦參院軍事委員會的共和黨籍參議員韋克爾（Roger Wicker）6日說，這種情況「令人無法接受」，並要求「立即全面了解真相」。

前總統川普7日痛批奧斯丁怠忽職守，應該立遭解職。

參院軍事委員會主席、民主黨參議員利德（Jack Reed）說：「這種祕而不宣的情況絕不能再次發生。」

五角大廈會進行審查嗎？

國防部發言人賴德（Pat Ryder）告訴記者：「我們正在評估任何法定報告要求的影響，並將酌情提供最新情況。」

他稍後補充說，正在審查的報告要求並非僅涉及國會。「這是針對國會、白宮或其他任何人。」

奧斯丁 拜登 國防部

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