我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國獲俄羅斯助力 超越日本登全球汽車出口榜首

確診前列腺癌 國防部長奧斯丁住院原因公布

誰贏都一樣 美大選被列全球2024頭號政治風險

中央社華盛頓8日綜合外電報導
美國總統大選無論誰贏，都將是全球今年最大政治風險，且這個世界最強大民主國家的制度肯定會再受打擊。美聯社
美國總統大選無論誰贏，都將是全球今年最大政治風險，且這個世界最強大民主國家的制度肯定會再受打擊。美聯社

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）今天表示，美國總統大選無論誰贏，都將是全球今年最大政治風險，且這個世界最強大民主國家的制度肯定會再受打擊。

法新社報導，歐亞集團在年度報告中提及美國南北戰爭，稱11月5日大選「對美國民主考驗程度，是他們150年來所僅見」。

報告說：「美國已是全球最分歧、最失衡的先進工業民主國家。2024大選將加劇這個問題，無論誰當選都一樣。」

「在一翻兩瞪眼的大選結果下，唯一能肯定的是，美國社會結構、政治制度和國際地位都將持續受到傷害。」

報告說，如果目前共和黨內聲勢遙遙領先的川普本屆再度輸給總統拜登，他很可能會再次高喊選舉舞弊，並「煽動大規模威逼活動」硬槓選務人員。

報告指出，鑒於川普在多案遭起訴，要是拜登連任後出現川普吃牢飯情況，美國也恐面臨「史無前例的政治危機」，但爆發大規模暴力的可能性依舊不高。

拜登將自己選戰定調為拯救美國民主，不能讓美國民主毀於川普手中，畢竟川普支持者曾於2021年1月6日攻擊美國國會殿堂，試圖阻止當天正在舉行參眾兩院聯席會議認證2020大選結果。

歐亞集團報告指出，拜登2024大選若吞敗雖料將坦然接受，但許多民主黨人將認為川普得位不正，有些人可能將援引憲法禁止任何「參與叛亂行動」者就任的條文，拒絕認輸。

反觀若川普上演「王者歸來」，報告研判他會將美國政府「武器化」，用以鎖定政敵、鎮壓異己。

歐亞集團年度報告所列的第二大全球風險為中東衝突，稱以色列與巴勒斯坦組織「哈瑪斯」（Hamas）間的戰爭「可能只是2024年逐步擴大衝突的第一階段」。

第三大風險為烏克蘭。報告預測，基輔當局因苦於難以收復失土，烏克蘭2024年仍將是不完整的狀態。

報告說，由於川普反對美國提供數十億美元援助給烏克蘭，若川普在2024總統大選勝出，烏克蘭將面臨另一重大衝擊。

川普 拜登 烏克蘭

上一則

俄國研究機構：世界海上強國綜合潛力 中國第一、美國居次

延伸閱讀

喬州檢察官威利斯爆緋聞 川普陣營訴求撤銷起訴資格

喬州檢察官威利斯爆緋聞 川普陣營訴求撤銷起訴資格
愛阿華州初選將登場卻要忙出庭 川普找盟友幫忙拜票

愛阿華州初選將登場卻要忙出庭 川普找盟友幫忙拜票
即使遭川普抨擊也不該畏縮 克魯曼：Fed應開始降利率

即使遭川普抨擊也不該畏縮 克魯曼：Fed應開始降利率
拜登訪2015南卡槍案教堂 遇鬧場要求加薩停火

拜登訪2015南卡槍案教堂 遇鬧場要求加薩停火

熱門新聞

強烈冰風暴本周末將肆虐美國東岸。圖為佛蒙特州一名高速路設備操作員為一輛卡車車輪裝上防滑鐵鍊。(美聯社)

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2024-01-06 11:34
2019年在紐約市獄中自殺的艾普斯坦。(美聯社)

淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光

2024-01-04 01:30
設在波士頓與華府地區的六間高檔妓院，可能是俄、中、南韓所設的美人計圈套，妓院網站以亞洲「女模」招徠顧客。(截自X@Daily Mail)

波士頓、華府6妓院 疑是俄中韓引誘高官美人計圈套

2024-01-04 12:05
17歲的中國交換學生莊凱遭到「虛擬綁架」，被歹徒誘騙到偏僻山區獨自露營，與外界隔絕，令家人以為他真的遭到綁架。(猶他州Riverdale警局)

「莊凱式」綁架 FBI及中國使館警告：中國留學生成肥羊

2024-01-06 10:39
陸軍退伍士官長彼得森2日在加州的特拉維斯空軍基地歡慶101歲生日。(取自空軍基地網站)

歡慶101歲 退伍士官長曝光長壽祕訣：喝「這種」飲料

2024-01-04 04:53
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17

超人氣

更多 >
喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲

喬州韓女遭教友虐死棄屍 挨餓、鞭打、泡冰塊…其中1嫌才15歲
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅

中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅
「繁花」胡歌西裝火了 新人紛紛訂製同款：想在婚禮上穿

「繁花」胡歌西裝火了 新人紛紛訂製同款：想在婚禮上穿
檢查波音737 Max 9客機 聯合航空發現多處螺栓鬆脫

檢查波音737 Max 9客機 聯合航空發現多處螺栓鬆脫