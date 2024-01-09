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愛阿華州初選將登場卻要忙出庭 川普找盟友幫忙拜票

記者顏伶如／即時報導
距離愛阿華州初選不到一周，川普尋找許多得力助手協助拜票。（美聯社）
距離愛阿華州初選不到一周，川普尋找許多得力助手協助拜票。（美聯社）

距離愛阿華州初選不到一周，身陷91項重罪起訴的前總統川普選前衝次與出庭撞期，喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)等極右派知名人物披掛上陣，前往愛州幫忙川普拜票。

紐約時報報導，愛阿華州初選是川普能否再次拿下共和黨總統候選人提名的首役，未來幾天川普選前衝次行程卻與出庭日期重疊，9日為遭控密謀推翻2020年大選案在華府聯邦上訴法院出庭，10日抵達愛阿華州參加福斯新聞網(Fox News)舉辦的里民大會(town-hall)活動，11日則到紐約出庭。川普最後一次在愛州造勢，是初選投票的倒數最後兩天。

報導指出，川普競選團隊安排多名川普的保守派盟友到愛州拜票，受到川普官司纏身影響，接下來其他幾州選舉行程可能也將循相同模式。

2024年開年之後，川普競選團隊上周找來的合作對象包括南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)、格林，川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)也加入輔選行列。川普任內的住房與城市發展部部長卡森(Ben Carson)則排訂本周在愛州東部兩場造勢活動現身。

資深女星蘿珊巴爾(Roseanne Barr)將在愛州為川普助選，曾任川普白宮發言人的阿肯色州州長莎拉‧桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)，還有莎拉‧桑德斯的父親、前任阿肯色州州長哈克比(Mike Huckabee)，都將抵達愛州為川普拉票。哈克比2008年時曾在愛州初選勝出。

共和黨選舉策略專家桑特斯(Jimmy Centers)指出，找來知名人物助選能夠吸引初選選民注意力，讓選民有機會聽到除了候選人之外的其他聲音。他指出，某些情況下，名人助選還能發揮催票效果。

桑特斯指出，川普群眾基本盤雄厚，吸引保守派選票的實力還是勝過其他極右派人物，盟友出面拜票能夠拉票的對象則是不確定是否參加共和黨初選投票的選民。

川普的初選對手、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)8日因為工作留在佛州，他的妻子凱西(Casey)則代夫出征，與極右派德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)在愛州東南部各地拜票，出席支持德桑提斯超級政治行動委員會(super PAC)「永不退縮」(Never Back Down)舉辦的造勢活動。

川普 愛阿華州 共和黨

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