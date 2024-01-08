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伊拉克要結束聯軍駐紮 五角大廈卻說「不打算撤軍」

中央社／華盛頓8日電
伊拉克上周宣布將展開讓以美國為首聯軍撤離的程序，但五角大廈8日表示，目前不打算自伊拉克撤出約2500名美軍。圖為伊朗民眾2023年10月上街示威聲援巴勒斯坦，焚燒美國國旗。（歐新社）
伊拉克上周宣布將展開讓以美國為首聯軍撤離的程序，但五角大廈8日表示，目前不打算自伊拉克撤出約2500名美軍。圖為伊朗民眾2023年10月上街示威聲援巴勒斯坦，焚燒美國國旗。（歐新社）

伊拉克上周宣布將展開讓以美國為首聯軍撤離的程序，但五角大廈今天表示，目前不打算自伊拉克撤出約2500名美軍。

路透報導，美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）說：「目前，我不知道有任何（撤軍）計畫。我們持續專注於擊敗伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）的任務。」萊德補充說，美軍是應伊拉克政府邀請駐紮伊拉克。

萊德表示，他不清楚巴格達對國防部有任何決定撤離美軍的通知，建議記者向國務院詢問相關的外交討論。

美國無人機空襲巴格達後，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）辦公室5日宣布將驅逐美軍，美軍的空襲也遭到伊拉克政府譴責。

美國國防部表示，這起空襲導致一名民兵領袖死亡，該民兵領袖最近涉及攻擊美國人員。

蘇達尼辦公室發表聲明說將成立一個委員會，「為永久結束國際聯軍駐紮伊拉克作出安排」。

聲明引述蘇達尼的話說：「我們強調，在國際聯軍存在的理由結束後，我們將結束它的存在。」

美國4日對巴格達發動空襲，引起與伊朗結盟的組織憤怒，要求政府結束讓國際聯軍駐紮伊拉克。美國在4年前也曾攻擊巴格達，造成一名知名的伊朗將領喪生。

這次空襲是由美國總統拜登和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）預先授權，後來奧斯丁在元旦因醫療手術引發的併發症住院，目前仍留在院內。

美國除了在伊拉克駐有部隊外，在敘利亞也有900名士兵，據稱其任務是向當地部隊提供建議與協助，阻止「伊斯蘭國」（Islamic State）死灰復燃。伊斯蘭國曾於2014在伊拉克與敘利亞攻城掠地，後來失利。

自以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月爆發戰爭以來，美軍在伊拉克和敘利亞至少遭到上百次攻擊，這類攻擊通常是由火箭和單程攻擊無人機混合。

蘇達尼對一些伊朗支持的派系控制有限，一年前他需要派系的支持來贏得權力，現在這些派系在執政聯盟中形成了一個強大集團。

去年12月與伊朗結盟的武裝分子發動無人機襲擊，導致一名美國軍人傷勢嚴重，另有兩人受傷，美國隨後在伊拉克進行了報復性攻擊。

伊朗 國防部 奧斯丁

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