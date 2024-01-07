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「把國家從地獄中救回來」川普愛州造勢 矢言要「第3度」贏得大選

中央社／愛阿華州紐頓6日綜合外電報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

前總統川普今天在全美最早舉行總統候選人提名選舉的愛阿華州造勢，矢言要「第3度」贏得大選。而今天正好是川普支持者襲擊國會山莊的3周年的日子。

法新社報導，2021年1月6日，在川普慫恿和他不實的選舉舞弊指控煽動下，暴民衝進正在認證2020總統大選結果的國會殿堂，企圖阻止政權轉移。

川普今天在愛阿華州紐頓（Newton）向支持者發表長達兩小時的演說，他沒有深入提及3年前的事件，但把因國會山莊襲擊事件被羈押的人形容為「人質」。川普先前曾表示，若當選總統將赦免許多人。

川普今天抨擊現任總統拜登，說拜登治下美國經濟愈來愈差、國家邊境一蹋糊塗，也沒能阻止俄羅斯全面入侵烏克蘭。

川普說：「要是我，絕對可以阻止（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）。」

川普警告說，如果拜登連任恐將引發第三次世界大戰。他並補充道：「這是我們拯救美國的最後機會」。

川普一再不實表示是他贏得2020年總統大選，並宣稱自己將在今年11月「第3度」勝選。

川普目前在共和黨總統提名戰中遙遙領先其他對手，儘管他曾因涉嫌煽動叛亂而被聯邦眾院通過彈劾，現在也正因他在國會山莊暴力事件之前和期間的作為而面臨多項重罪指控。

川普今天在愛阿華州柯林頓（Clinton）一個校園中，同樣發表了長篇大論，痛批拜登太老無法執政、無能，導致美國因過度開放邊界而走向毀滅。

川普在演講中說：「我們是個漸趨失敗的國家，我們要把它從地獄中救回來。」

美國總統大選將於11月5日舉行，共和黨總統提名戰則是於1月15日在愛阿華州黨團會議上開跑，而川普在愛阿華州以超過30個百分點的幅度，遙遙領先民調次高的前聯合國大使海利（Nikki Haley）及佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）。

川普 愛阿華州 拜登

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