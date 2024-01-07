2022俄烏、2023以哈 新加坡學者：2024是台灣的高危年

圖為解放軍東部戰區某陸航旅本月2日進行實戰化訓練。（取材自解放軍東部戰區微信公眾號）

新加坡 知名國際關係學者馬凱碩近日在聯合早報撰文指出，當今世界仍有多個可能會引發戰爭的斷層線，其中最危險的中心地帶就是台灣。因為即將到來的總統大選，馬凱碩認為，2024年將是台灣的「高危年」。

馬凱碩曾任新加坡常駐聯合國代表、新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長。他在這篇文章中表示，2022年發生了一場突如其來的戰爭：烏克蘭 ；2023年再出現另一場突如其來的戰爭：加薩。

展望2024年，馬凱碩認為，世界仍有多個可能會引發戰爭的斷層線，其中最危險的中心地帶就是台灣，這是足以引發美國和中國兩個超級強國直接發生衝突的議題。

馬凱碩稱，2024年是台灣的「高危年」，主要是因總統選舉的結果。他表示，台灣人希望維持現有自主的願望可以理解，他們要繼續過目前的日子，擁有現在的生活方式。弔詭的是，台灣人越是把票投給台獨候選人，就越會危及他們珍惜的自主。

文章指出，一旦台灣宣布獨立，中國即會宣戰。美國充分了解這一點。因此，當支持主張台獨的領導人陳水扁在2003年企圖透過公投，「躡手躡腳」走向獨立，美國總統布希就堅決反對。如果華盛頓現在能堅持這個立場，台灣就能免於戰爭。

但令人難過的是，2024年將出現一場更危險的美國總統選舉，拜登很可能對壘他的前任川普。反覆無常的川普若當選，將更加難以預測。民主、共和兩黨會想方設法超越對方，顯示自己更「反華親台」。

「一些台灣人或許會因此錯以為他們得到美國政體強勁的支持。他們應該翻讀歷史。地緣政治中的棋子總會被犧牲，看看今天的烏克蘭就知道。」馬凱碩說。

馬凱碩並預期，第二大危險的斷層線在於中國和印度 之間。2020年6月兩國邊境的小衝突，導致傷亡，中國和印度之間的互信崩潰，甚至直到今天都還沒有恢復。

第三處最危險的斷層線在印度與巴基斯坦。很多對核戰非常了解的專家都相信，最接近觸發核衝突的是印度與巴基斯坦。

第四處最危險的斷層線來自中國和日本。中日兩國的信任赤字甚至高於中印，因為多數中國人沒有忘記日本在二戰前和二戰期間的暴行。

第五處最危險的斷層線最新也最靠近東南亞：中國與菲律賓在南海的關係緊張發展出人意表。