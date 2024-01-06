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美對台軍售 中國外交部：制裁5家美軍工企業

美對台軍售 中國外交部：制裁5家美軍工企業

世界新聞網／輯
中國外交部宣布制裁5家美軍工企業。(美聯社)
中國外交部宣布制裁5家美軍工企業。(美聯社)

台灣總統大選前夕，美國國防安全合作局（DSCA）於近期宣布一項3億美元對台軍售，以提供指揮、控制、通訊、計算機生命周期支持及相關設備。對此，中國外交部7日宣布，決定對美國5家軍工企業實施制裁。

中國外交部發言人7日表示，美國公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，向台灣出售武器，羅織各種藉口對中國企業和個人實施非法單邊制裁，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重侵犯中方企業和個人正當合法權益。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

針對美方上述嚴重錯誤行徑，中方決定對貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司等5家美國軍工企業實施制裁。措施包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止我國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動。

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