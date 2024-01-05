川普對中國加徵關稅 拜登不但計畫延續、還打算擴大範圍

美中兩國緊張氣氛雖緩解，但拜登政府考慮維持川普政府加徵對中商品的關稅，並增加對電子產品和礦產的關稅，對中措施可能更強硬。圖為美國領事館車輛停在上海市街頭。(美聯社)

前總統川普對中貿易採強硬態度，以1974年貿易法(Trade Act of 1974)的301條款向眾多進口自中國的商品加徵關稅 ，引起中國強烈反彈；三位知情人士透露，拜登 政府正努力延續這些關稅，規模維持在約3000億元，並計畫增加電動車 、一些關鍵礦產的關稅。

Axios新聞網站報導，這代表拜登在競選連任的過程中，希望在川普時期的關稅政策中也留下自己的印記，以證明他的做法更明智、更具策略性；同時也向中國表現其強硬立場，以扭轉川普2020年將他描繪成對中國俯首稱臣的形象。

拜登政府官員仍在考慮是否加徵電動車以及鈷、鋰等關鍵礦物更高的關稅，同時降低某些消費品關稅，消息人士稱拜登尚未做出最終決定，但預計將在未來幾周內宣布。「華爾街日報」曾報導，除電動車外，拜登還考慮對中國太陽能板、電動車電池徵收更高的關稅。

一名國家安全會議(NSC)發言人表示尚未做出任何決定，現階段的任何報告都僅屬猜測，政府將繼續依法審查中國產品的301條款關稅(於2022年5月開始的程序)。美國貿易代表(USTR)發言人婉拒置評。

任期下半段，拜登仍在微調對中立場，一方面不想讓美中兩個經濟體脫鉤，同時也要阻止中國在關鍵軍事領域獲得優勢。拜登在美製先進半導體和製造設備上實施出口管制，並敦促盟友跟進；也頒布行政令限制對外投資中國半導體、人工智慧、量子運算等產業。

然而2022年通膨飆升，拜登政府不得不討論降低中國商品關稅，幫助民生消費用品降價；另一方面各個工會卻施壓，要求維持川普時期的關稅，向拜登表明他們正密切關注此議題。最終拜登決定暫不降低關稅，而是啟動四年審查過程，原預計於2023年底結束但尚未完成，商業團體已呼籲拜登加快行動。