美擊沉青年運動3艘小艇 傳出英考慮發動空襲

英國國防大臣夏普斯在媒體撰文表示，英國會毫不猶豫「採取直接行動」，以防止青年運動再發動攻擊。(路透)

美國海軍直升機12月31日擊沉葉門「青年運動組織」(the Houthis)欲劫持行經紅海的「馬士基杭州號」(Maersk Hangzhou)貨櫃輪的3艘小艇，並將小艇上的青年運動成員全部擊斃後，各方擔憂紅海衝突擴大。白宮 31日表示無意擴大衝突，但將繼續自我防衛。但英國國防大臣夏普 斯（Grant Shapps)卻說，英國會毫不猶豫「採取直接行動」，以防止青年運動再發動攻擊。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，31日的紅海衝突，是今年伊朗 支持的青年運動組織攻擊紅海商船後，美軍首度擊斃青年運動成員。美方迄今避免直接攻擊葉門境內的青年運動組織，以避免危機擴大。

白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)31日表示，美國將繼續自我防衛。他說，「我們不尋求擴大該地區的衝突，也不尋求與青年運動組織發生衝突。最好的結局是青年運動停止攻擊，我們已一再闡明立場」。

但英國衛報報導，在美軍擊沉3艘青年運動小艇後，有報導說，英國考慮對青年運動發動空襲。

有報導說，美英正在準備發表聯合聲明，對青年運動組織發出最後通牒。英國國防大臣夏普斯在每日電訊報撰文指出，英國「會毫不猶豫採取進一步行動，以嚇阻紅海自由航行遭到威脅。青年運動不應該有任何誤解：我們決心要那些惡意非法攻擊和劫持船隻的人負起責任」。