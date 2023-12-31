台總統大選民調 辯論前後5份民調拉鋸 未表態者增加

民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。本報系資料照片

台灣大選選戰陷入膠著，台灣民意基金會、美麗島電子報民調 封關民調陸續出爐，TVBS昨天在辯論會後發布民調，顯示民進黨賴蕭配 支持度33%，國民黨侯康配 30％，柯盈配24%。ETtoday今天公布最新民調，賴蕭配支持度35.4％，侯康配支持度33.4％，民眾黨柯盈配22.1％，未表態者增加。

ETtoday民調雲公布最新民調，民進黨賴蕭配支持度35.4％，國民黨侯康配支持度33.4％，民眾黨柯盈配22.1％。賴蕭配、侯康配，支持度差距2％，未表態者由前次 7.4%增加了1.7個百分點，本次為9.1%。

相較ETtoday 民調雲12月27日至28日的調查，三組候選人支持度皆有微幅下滑。賴蕭配支持度由前次36.6%減少1.2個百分點；侯康配支持度由前次33.8%減少0.4個百分點，藍綠差距縮小；柯盈配支持度由前次22.2%減少0.1個百分點。

看好度方面，45.1%民眾看好賴蕭配當選總統與副總統，28.3%看好侯康配當選，15.8%看好柯盈配。若問及三組候選人中，絕對不會投給哪一組？結果顯示， 44.6%民眾表示不會投給賴蕭配，28.3%絕對不投給侯康配，絕對不投給柯盈配者有14.9%。

ETtoday民調雲是於12月30日下午7時至12月31日上午8時，針對20歲以上民眾，進行2024年總統選情調查，回收有效樣本數1295份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.72%。

比較過去一周民調，台灣民意基金會12月29日公布封關民調，32.4%支持賴蕭配，領先侯康配的28.2%超過4.2個百分點，柯盈配24.6%，尚有15%左右民眾未決定要投誰。

美麗島電子報12月29日公布民調顯示，賴蕭配支持度40.2%，侯康配28.7%居次，民眾黨柯吳配\為18.4%，與賴蕭配差距拉開達11.5個百分點。

TVBS連兩日公布民調，29日公布選前兩周，2024總統大選支持度調查，調查期間為12月22日到12月28日，賴蕭配以37%支持率領先，比前一波12月15日至12月21日增加了4個百分點；侯康配為33%，比前次調查成長一個百分點，兩組差距擴大；柯盈配支持度22%，比前次調查小降2個百分點。

電視辯論後民調，TVBS民調中心從12月30日電視辯論會後16時30分至19時30分，立即進行最新調查結果顯示，民進黨賴蕭配支持度33％，較前一次調查減少4個百分點；國民黨侯康配支持度30%，下滑3個百分點到4個百分點，柯盈配提高兩個百分點為24％。

候選人辯論會的表現，33%有看電視辯論的民眾認為賴清德的表現最好，認為是侯友宜表現最好24%，也有24%認為柯文哲表現最好，另外19%沒有表示意見。