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中俄互致新年賀電 習近平稱政治互信進一步深化

中央社台北31日電
。圖為俄羅斯總統普亭（左）與中國國家主席習近平。（歐新社）
。圖為俄羅斯總統普亭（左）與中國國家主席習近平。（歐新社）

俄烏戰爭持續之際，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天互致新年賀電。習近平說，兩人對重大國際地區問題有廣泛共識，雙方政治互信進一步深化，戰略協作愈加緊密。

中國官媒新華社報導，習近平和普亭互致新年賀電，中國國務院總理李強也和俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）互致新年賀電。

習近平說，2023年，面對百年變局和動蕩的國際地區形勢，中俄關係始終保持健康穩定發展，「沿著正確的方向穩步前行」。過去一年，他們在莫斯科和北京兩度會晤，圍繞雙邊關係和共同關心的重大國際地區問題坦誠交流，達成廣泛共識。

他表示，在他們兩人的共同引領下，雙方政治互信進一步深化，戰略協作愈加緊密，互利合作不斷取得新成果。中俄雙邊貿易額提前達到2000億美元目標，體育交流年圓滿收官，兩國關係的物質和民意基礎更加牢固。

他願和普亭保持密切交往，以慶祝兩國建交75週年和舉辦中俄文化年為契機，引領兩國不斷增進互信，拓展合作。

據報導，普亭表示，相信在雙方共同努力下，兩國各領域富有成效的合作將取得更大成果，雙方在聯合國、20國集團（G20）、上海合作組織、金磚國家機制框架內合作也將取得新進展。

2022年2月莫斯科全面入侵烏克蘭後，習近平在2023年3月訪俄，普亭10月訪問中國。

中俄在3月22日公布的「關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」中，雙方對烏克蘭危機沒有列出具體的措施，且中國依然沒有用戰爭來描述烏克蘭的現狀。

普亭 習近平 烏克蘭

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