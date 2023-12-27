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中國富豪湧中東置產 炒熱杜拜房市 將與紐約、倫敦齊名

記者黃雅慧／即時報導
房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）表示，大陸買家正大量湧入中東，而中東商業經濟匯聚地的杜拜房市受到追捧。（美聯社）
房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）表示，大陸買家正大量湧入中東，而中東商業經濟匯聚地的杜拜房市受到追捧。（美聯社）

財聯社報導，英國知名房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）表示，中國買家正大量湧入中東，而中東商業經濟匯聚地的杜拜房市受到追捧，將促使杜拜未來與紐約、倫敦和新加坡等金融中心齊名。

萊坊數據顯示，今年前九個月，通過萊坊在杜拜購買房產的買家中，中國人是第二大海外買家人群，佔比為14%，僅次佔比16%的英國人。而去年中國人是該機構的最大客戶，佔比高達23%。

居外IQI的聯合創始人兼集團首席執行官Kashif Ansari表示，對於中國富豪而言，在杜拜獲得居留權比新加坡更便宜且更容易。他估計明年杜拜的房價可能至少增長5%。

紐約時報中文網11月28日曾報導，據估計，今年中國每個月約500億美元資金外流，主要來自中國家庭和民營企業。報導指出，資金外流突顯中國疫後復甦乏力等深層次問題，比如房地產市場出現放緩等。

與此同時，全球各地也有房地產商稱，經手中國買家數量攀升。網上有消息指出，泰國房地產商表示，先前中國買家在泰國置產的目的是為了投資，但在疫情過後產生變化，現在多數中國人選擇在泰國購買豪華公寓自住。

路透曾指出，2018年起中國人成了泰國公寓單位最大組的海外買家群體。泰國房地產資訊中心指出，去年首九個月，中國買家搶購了泰國共3,652個公寓單位，總價值高達179.4億泰銖

美國之音報導，美國全國房地產經紀人協會8月初數據顯示，2022年4月至今年3月，外國人購買美國房產金額為533億美元，中國富豪占海外買家比重13%排名第一，投資金額高達136億美元，高於去年的61億美元，增加了一倍。

房地產 泰國 新加坡

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