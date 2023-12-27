北京AI系統追蹤美間諜…中國情偵大進步 與CIA並駕齊驅

中國國安部探員利用人工智慧(AI)系統，追蹤美國間諜與其他人士；示意圖。(路透)

紐約時報 27日報導，中國國家安全部(Ministry of State Security，MSS)探員過去情報蒐集主要來源是使館晚宴上的耳語，如今在世界各地的情資偵察技術，則進步到足以跟美國中央情報局(CIA)並駕齊驅；美國官員指出，國安部探員目前在北京擁有一套人工智慧(AI )系統，能夠追蹤美國間諜與其他人士。

報導指出，疫情期間，中國探員與科技包商開會時抱怨說，北京使館區用來監視外國使節、大使館武官及情報工作的監視器，攝影機功能無法滿足需求，希望包商提供人工智慧技術服務，能夠針對在使館區裡被鎖定的對象立即建立個人檔案，分析當事人的行為模式；探員建議透過資料庫內容及數十架監視器攝影機訊息，在AI計畫裡納入車牌號碼、手機訊息、聯絡對象等。

紐約時報取得會議備忘錄指出，AI生成的檔案將讓探員過濾調查目標，鎖定脈絡並尋找其弱點所在。

報導指出，探員提出的技術要求反映中國國家安全部的龐大野心。過去幾年裡，國安部擴大招兵買馬，招募對象包括美國公民在內，訓練計畫同時精益求精，並且提高預算、採用尖端科技以達成中國國家主席習近平的目標，讓中國成為與美國在世界舞台平起平坐的經濟、軍事強國。

中國更新情資偵蒐技術的同一時間，自從拜登 總統上台以來，中情局對中國的情報工作則預算加倍，加強對中國企業及科技進展的監視。

中國國安部加強對美國企業的情資蒐集，研發軍事與民間科技的企業都包括在內，中情局近幾年則投入資源在發展AI、量子運算等技術的中國企業。

中情局副局長柯恩(David Cohen)在訪問中說，中情局在偵蒐中國科技進展面臨挑戰，因此拜登上台之後中情局投入經費並調整架構，已成立中國任務中心與中科技情報中心。他說：「我們計算坦克車數量與了解飛彈能力的時間，比我們專注於半導體能力與AI演算、生物科技設備的時間更加長久。」