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紐約時報告微軟、OpenAI侵權 指控AI工具擅用內容

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紐約時報告微軟、OpenAI侵權 指控AI工具擅用內容

記者顏伶如／即時報導
紐約時報控告微軟公司(Microsoft)、OpenAI侵犯版權，稱其人工智慧(AI)工具未經授權便擅自使用新聞報導內容。(路透資料圖片)
紐約時報控告微軟公司(Microsoft)、OpenAI侵犯版權，稱其人工智慧(AI)工具未經授權便擅自使用新聞報導內容。(路透資料圖片)

紐約時報27日向紐約南區聯邦區域法院遞狀控告微軟公司(Microsoft)、OpenAI侵犯版權，人工智慧(AI)工具未經授權便擅自使用新聞報導內容。華爾街日報分析，生成式人工智慧(generative artificial intelligence，Generative AI)興起之後，科技公司與新聞媒體機構之間可能在網路經濟領域爆發法律戰，這起訴訟等於開了第一槍，裁決結果對於新聞出版事業的未來有著深遠影響。

對於AI工具使用新聞媒體內容，科技公司向來以「合理使用」(fair use)的著作權法概念辯護。不過，紐約時報在訴狀中指出，微軟及OpenAI未經授權便擅自使用報導內容做為AI產品的材料，形同剝削。

紐約時報同時對法院指出，AI工具使用新聞報導內容的手段是對全篇報導幾乎全文照抄( verbatim)，「合理使用」的辯駁並不成立。

訴狀指出，紐約時報內容未經授權就被使用在OpenA的ChatGPT以及微軟的Copilot當中，做為使用者提問的回答內容。

華爾街日報分析，身為新聞界最具份量要角之一的紐約時報，跳出來對AI新興科技翹楚提告，讓科技公司與新聞媒體之間的司法攻防進入新戰場。紐約時報指出，過去幾個月設法與微軟及OpenAI協商，但後來宣告破局，因此訴諸法律。

紐約時報向法院指出，紐約時報的報導內容應該是微軟及OpenAI人工智慧工具使用材料的最大消息來源，紐約時報網站原本應該獲得的流量被AI工具轉到別處，紐約時報蒙受廣告、版權及訂閱等層面的業績損失。

紐約時報除了向微軟及OpenAI索賠，還要求法院下達禁止令，阻止科技公司繼續擅用內容，對於已經獲得的內容則必須從資料庫裡銷毀。紐約時報訴訟交由陪審團審理。

訴狀寫道，紐約時報新聞報導是數千記者的工作成果，記者聘用每年耗資數億元，被告基本上避開了紐約時報為了新聞報導而投注的數十億元開銷，在未獲授權或補償的情況下擅自使用。

紐約時報 AI 微軟

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