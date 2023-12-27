中東恐陷入大混戰？青年運動、美軍行動凸顯風險升高

葉門民眾抗議多國在紅海的護航行動。（歐新社）

美國對伊拉克境內目標展開空襲，再加上葉門胡塞武裝組織對航行在紅海的船隻發動新一輪襲擊，這是以色列 與哈瑪斯的加薩 戰事可能擴大成更廣泛的衝突、導致中東地區動盪的最新警訊。

美國國防部25日晚間表示，美軍對伊拉克境內與真主黨旅（Kataib Hezbollah）有關的三個設施發動空襲。華盛頓當局表示，這個伊朗 支持的組織策劃了一次攻擊事件，導致三名美國人員受傷，其中一人傷勢嚴重。

美國國防部長奧斯汀發表聲明說：「雖然我們不尋求讓這個地區的衝突升級，但我們致力於並充分準備採取進一步必要措施來保護我們的人民和設施。」他說，這是「必要且相對應」的回應。

接著在周二，伊朗支持的葉門激進武裝團體「青年運動」(Houthis)對紅海船舶發動攻擊，地中海航運公司（MSC）證實其貨櫃輪MSC United VIII在前往巴基斯坦途中遇襲，但無人員傷亡。

美國中央司令部在社群媒體X上貼文表示，美國一艘驅逐艦和F/A-18戰鬥機周二擊落「青年運動」在南紅海區上空發射的12架攻擊無人機、三枚反艦彈道飛彈和兩枚對地攻擊巡弋飛彈。據稱，沒有船隻受損，也沒有人員受傷報告。

美國和一些國家已成立海上特遣隊來因應紅海的襲擊事件，這也讓全球第二大貨櫃航運業者馬士基在周日表示，準備恢復行經紅海的航行。不過，油價周二大漲逾2%，關於航運受擾的緊張情勢居高不下。

儘管伊朗一直否認協助武裝組織攻擊商船，但伊朗已矢言要讓以色列為周一在敘利亞進行的空襲付出代價，該事件造成伊朗伊斯蘭革命衛隊的一位高級將領陣亡。

卡內基國際和平基金會資深研究員米勒（Aaron David Miller）表示：「顯然，以色列與哈瑪斯的戰爭在這種強度下持續的時間愈長，升級的可能性就愈大。」他曾任美國官員，為多位國務卿提供中東問題的建議。

由於涉及非政府組織，再加上以色列軍事行動和伊朗可能回應行為的高度不確定性，難以預測何時會有特定事件引爆更廣泛的衝突升級。但米勒說，如果其中一個組織導致美國軍事人員身亡，美國可能被迫斷然採取行動，「如果美國直接遇襲、美國人身亡，那麼會有更有力的回應」。

這些攻擊行動和整個地區的情勢發展，凸顯出拜登政府愈發難以採取更為平衡的行動。拜登政府正試圖在以哈戰爭中支持以色列，哈瑪斯是在10月7日發動攻擊、導致1,200名以色列人喪命，同時俘虜超過200名人質。

美國已部署航母艦隊遏阻伊朗支持的勢力襲擊以色列，此時以色列追求在加薩人口稠密地區進行死傷日益增加的地面戰。不過，美國官方也施壓以色列收斂在加薩人口稠密區的軍事行動，這些行動已導致約2萬人喪生。

以色列官方則擔心鄰國黎巴嫩真主黨和中東地區其他組織。現在的衝突已經看起來很像美國所說正試圖避免發生的戰事擴大情況。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）曾在國會表示，以國正處在「多方戰爭」中，遭遇來自七個地區的攻擊，包括加薩、黎巴嫩、敘利亞、約旦河西岸、伊拉克、葉門和伊朗。他對外交國防委員會表示：「我們已對這七方的其中六方採取行動，對我們動手的任何一方，都將成為可能目標，沒人能倖免。」