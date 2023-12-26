華爾街日報：CIA中國線民網絡十年前遭破解迄今難重建

中央情報局局長伯恩斯(William Burns)。(路透)

華爾街 日報26日報導，美國中央情報局(CIA)在中國的線民網絡十年前遭破解，二十多名向美國提供情報的線民遭到處決或監禁，包括中國高層官員在內；美國官員指出，中情局直到現在都還未能恢復在中國的情報蒐集能力，情報缺口導致美國對中國國家主席習近平與核心幕僚圈對於台灣等重大議題方面的秘密計畫，了解相當有限。

直到前陣子仍有閱讀機密報告權限的前任資深情報官員說：「我們在中國根本沒辦法對領導階層的計畫與意向獲得真實洞察。」

報導指出，中情局與美國其他情報機構正在進行秘密的重要調整，目標之一便是針對中國加強情報人員網絡。從更高層次來看，美國安全政策已經轉型，從原本在世界各地對抗叛亂活動，朝向美國恐將與中國、俄羅斯爆發強國衝突而預做準備。

美國花了20年時間追緝恐怖份子，一年預算 高達1000億的情報圈如今展開重新培訓、預算重新分配、更新昂貴的諜報配備，聚焦於美國的潛在敵人身上。

一名中情局資深官員說，中情局同時面臨以巴衝突及俄烏戰爭兩場危機，還要隨時留意北京，應變靈活動面臨考驗。

2001年911恐怖攻擊發生後，美國將監視巴勒斯坦武裝份子的任務轉交以色列 ，這次哈瑪斯組織(Hamas)突襲以色列，美國跟以色列一樣錯愕。官員說，過去幾周，美國已將把某些情報資源重新調度投入以巴衝突。

以巴衝突意外爆發，反映了情報資源有限的前提下，各種任務之間想要取得平衡，確實非常困難。一名前任反恐官員便說：「現實狀況是，你並沒有足以在世界各地能夠發揮的情蒐資源。」

中央情報局局長伯恩斯(William Burns)對華爾街日報說，拜登政府將中國列位美國安全頭號威脅，中國仍是中情局的首要目標。他說，中情局把中國放在全球工作的第一優先順序，過去三年與中國有關的預算資源增加一倍多，新成立的中國任務中心(China Mission Center)是中情局裡唯一一個單一國家的任務中心。他說，中情局面對多項衝突，同時處理眾多優先任務之際，還是積極因應中國帶來的長期戰略挑戰。

報導指出，美國政府從未公開承認2010年至2012年間在中國損失線民。美國現在透過間諜衛星偵測中國軍事部署及現代化計畫，利用網路與監聽工具大量截取中國通訊情資。美國官員說，有關習近平計畫的情資，美國主要獲取管道來自分析推斷及公開發言解讀。