我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：CIA中國線民網絡十年前遭破解迄今難重建

美再延長對中國醫療產品關稅豁免 至2024年5月

華爾街日報：CIA中國線民網絡十年前遭破解迄今難重建

記者顏伶如／即時報導
中央情報局局長伯恩斯(William Burns)。(路透)
中央情報局局長伯恩斯(William Burns)。(路透)

華爾街日報26日報導，美國中央情報局(CIA)在中國的線民網絡十年前遭破解，二十多名向美國提供情報的線民遭到處決或監禁，包括中國高層官員在內；美國官員指出，中情局直到現在都還未能恢復在中國的情報蒐集能力，情報缺口導致美國對中國國家主席習近平與核心幕僚圈對於台灣等重大議題方面的秘密計畫，了解相當有限。

直到前陣子仍有閱讀機密報告權限的前任資深情報官員說：「我們在中國根本沒辦法對領導階層的計畫與意向獲得真實洞察。」

報導指出，中情局與美國其他情報機構正在進行秘密的重要調整，目標之一便是針對中國加強情報人員網絡。從更高層次來看，美國安全政策已經轉型，從原本在世界各地對抗叛亂活動，朝向美國恐將與中國、俄羅斯爆發強國衝突而預做準備。

美國花了20年時間追緝恐怖份子，一年預算高達1000億的情報圈如今展開重新培訓、預算重新分配、更新昂貴的諜報配備，聚焦於美國的潛在敵人身上。

一名中情局資深官員說，中情局同時面臨以巴衝突及俄烏戰爭兩場危機，還要隨時留意北京，應變靈活動面臨考驗。

2001年911恐怖攻擊發生後，美國將監視巴勒斯坦武裝份子的任務轉交以色列，這次哈瑪斯組織(Hamas)突襲以色列，美國跟以色列一樣錯愕。官員說，過去幾周，美國已將把某些情報資源重新調度投入以巴衝突。

以巴衝突意外爆發，反映了情報資源有限的前提下，各種任務之間想要取得平衡，確實非常困難。一名前任反恐官員便說：「現實狀況是，你並沒有足以在世界各地能夠發揮的情蒐資源。」

中央情報局局長伯恩斯(William Burns)對華爾街日報說，拜登政府將中國列位美國安全頭號威脅，中國仍是中情局的首要目標。他說，中情局把中國放在全球工作的第一優先順序，過去三年與中國有關的預算資源增加一倍多，新成立的中國任務中心(China Mission Center)是中情局裡唯一一個單一國家的任務中心。他說，中情局面對多項衝突，同時處理眾多優先任務之際，還是積極因應中國帶來的長期戰略挑戰。

報導指出，美國政府從未公開承認2010年至2012年間在中國損失線民。美國現在透過間諜衛星偵測中國軍事部署及現代化計畫，利用網路與監聽工具大量截取中國通訊情資。美國官員說，有關習近平計畫的情資，美國主要獲取管道來自分析推斷及公開發言解讀。

預算 以色列 華爾街

上一則

美再延長對中國醫療產品關稅豁免 至2024年5月

下一則

壟斷油價能力 OPEC+愈來愈無能為力

延伸閱讀

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點
戰爭的代價 以財政部估2024年國防開支增加至少83億美元

戰爭的代價 以財政部估2024年國防開支增加至少83億美元
2024選舉年 美國研究：預期選情壓力有害身體健康

2024選舉年 美國研究：預期選情壓力有害身體健康
美控中國用AI技術強化間諜戰 威脅遠超盜智財權

美控中國用AI技術強化間諜戰 威脅遠超盜智財權

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28
前總統川普。(美聯社)

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

2023-12-19 18:32
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
雖然聯邦最高法院希望避免高度敏感的政治議題，但預計最高法院的九位大法官，仍必須接下裁定川普可否參選的燙手山芋。前中為首席大法官羅伯茲。(路透)

科州裁決川普不能選總統 極可能遭最高法院推翻

2023-12-21 09:48

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆

威廉凱特聖誕節曬3子女燦笑照 夏綠蒂公主穩坐C位搭肩兄弟倆
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」

星級評論／劉詩詩為「生孩子」降格 「一念關山」魔轉成「癲劇」
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢