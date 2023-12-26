我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

2024選舉年 美國研究：預期選情壓力有害身體健康

中央社／台北26日電
據美國研究指出，光是預測與選舉相關的壓力，就會對身體健康產生不良影響。（示意圖／ingimage）
據美國研究指出，光是預測與選舉相關的壓力，就會對身體健康產生不良影響。（示意圖／ingimage）

2024台美都有總統大選，造勢活動與民調分析聲浪裡，最終結果令人期待又緊張，但選民壓力可能不只影響心理，據美國研究指出，光是預測與選舉相關的壓力，就會對身體健康產生不良影響。

這份研究是今年3月發布於「心理報告」（Psychological Reports）期刊，由北卡羅來納州立大學心理學教授進行，以140名18至86歲成人為對象，2018年美國選舉前22天、當天及後7天，每天線上填寫問卷，包含預期24小時內是否會經歷與選舉有關的壓力、預期應對及每日身體健康的自我報告。

結果發現，參與者在預期壓力較高的日子裡，身體健康狀況更差。換句話說，僅僅預期可能出現的壓力就讓人們感覺更糟，但若處在預期壓力下，能事先積極參與問題分析，進行批判性思考，如認為接下來24小時內將與熟人因選舉發生爭執，會去思考理由或內容，身體狀況反而不會變差。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇透過新聞稿解釋這份研究，她說，選舉對社會大眾而言是重要大事，容易引發中長期的壓力事件及對生理的影響，通常會出現過度焦慮、難過，容易激動，因而引發免疫力降低、容易生病、失眠、暴食或毫無食慾等。

在大選倒數階段，如何處在身心平衡狀態是重要課題。胡延薇認為，人們對未知事件容易感到焦慮，批判性思考是一種認知過程，它幫助個體培養認知彈性，若提前進行批判性思考，準備因應解決方案，就有足夠安全感，增加對未來事件的掌握感。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，從這份研究得知，「問題分析」可助降低事件壓力引來的健康風險，幫助人們設法避免發生預期爭論或設法讓爭論不那麼激烈。近期建議避免長時間觀看政論批判性節目，改為追劇或看運動頻道，讓情緒不被選情左右，影響身心健康。

北卡羅來納州 中華民國 失眠

上一則

美控中國用AI技術強化間諜戰 威脅遠超盜智財權

延伸閱讀

美控中國用AI技術強化間諜戰 威脅遠超盜智財權

美控中國用AI技術強化間諜戰 威脅遠超盜智財權
2場戰爭、50場選舉 明年地緣政治風險考驗全球經濟

2場戰爭、50場選舉 明年地緣政治風險考驗全球經濟
貴州茅台與四季酒業 年終同歡

貴州茅台與四季酒業 年終同歡
美國國稅局與安全峰會共同提醒 保護個人資訊並警惕新興欺詐行為

美國國稅局與安全峰會共同提醒 保護個人資訊並警惕新興欺詐行為

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
中國國家主席習近平（左）11月跟美國總統拜登（右）在舊金山費羅麗莊園散步。路透

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

2023-12-20 09:54
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
前總統川普。(美聯社)

科州高等法院判決 禁止川普列名該州2024年選票

2023-12-19 18:32
新冠肺炎的新變異病毒株JN.1，正在美國聖誕假期期間快速傳布。（路透）

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

2023-12-24 06:27
趕在國務卿布林肯到墨西哥洽談防堵無證移民之前，成千上萬移民沿著墨西哥公路向美國邊界進發。(美聯社)

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

2023-12-25 09:28

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢