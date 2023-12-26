2024選舉年 美國研究：預期選情壓力有害身體健康

據美國研究指出，光是預測與選舉相關的壓力，就會對身體健康產生不良影響。（示意圖／ingimage）

2024台美都有總統大選，造勢活動與民調分析聲浪裡，最終結果令人期待又緊張，但選民壓力可能不只影響心理，據美國研究指出，光是預測與選舉相關的壓力，就會對身體健康產生不良影響。

這份研究是今年3月發布於「心理報告」（Psychological Reports）期刊，由北卡羅來納州 立大學心理學教授進行，以140名18至86歲成人為對象，2018年美國選舉前22天、當天及後7天，每天線上填寫問卷，包含預期24小時內是否會經歷與選舉有關的壓力、預期應對及每日身體健康的自我報告。

結果發現，參與者在預期壓力較高的日子裡，身體健康狀況更差。換句話說，僅僅預期可能出現的壓力就讓人們感覺更糟，但若處在預期壓力下，能事先積極參與問題分析，進行批判性思考，如認為接下來24小時內將與熟人因選舉發生爭執，會去思考理由或內容，身體狀況反而不會變差。

中華民國 諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇透過新聞稿解釋這份研究，她說，選舉對社會大眾而言是重要大事，容易引發中長期的壓力事件及對生理的影響，通常會出現過度焦慮、難過，容易激動，因而引發免疫力降低、容易生病、失眠 、暴食或毫無食慾等。

在大選倒數階段，如何處在身心平衡狀態是重要課題。胡延薇認為，人們對未知事件容易感到焦慮，批判性思考是一種認知過程，它幫助個體培養認知彈性，若提前進行批判性思考，準備因應解決方案，就有足夠安全感，增加對未來事件的掌握感。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，從這份研究得知，「問題分析」可助降低事件壓力引來的健康風險，幫助人們設法避免發生預期爭論或設法讓爭論不那麼激烈。近期建議避免長時間觀看政論批判性節目，改為追劇或看運動頻道，讓情緒不被選情左右，影響身心健康。