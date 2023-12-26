美軍駐伊拉克基地遇襲3傷 拜登下令反擊真主黨旅3地點

拜登25日晚間下令對伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）及其附屬組織所使用的3個地點，發動攻擊。(美聯社)

在傳出有美方人員遇襲受傷後，美國有線電視新聞網(CNN)報導，白宮 表示，美國總統拜登 25日晚間下令對伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）及其附屬組織所使用的3個地點，發動攻擊。

白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）在聲明中表示，真主黨旅聲稱25日早上在伊拉克北部使用「單向」無人機發動襲擊，導致三名美軍人員受傷，其中一人傷勢嚴重。

美國中央司令部在社群發表聲明說，「早期評估表明，美軍發動的空襲摧毀目標設施，並可能殺死一些真主黨旅恐怖分子，沒有跡象顯示有任何平民受到波及。」

根據中央司令部說法，對真主黨旅的襲擊行動發生在美東時間晚上8時45分。

白宮表示，25日下午，拜登聽取國防部長奧斯丁的簡報，並向拜登提出幾個選擇，拜登在通話中下令發動攻擊。拜登也表示，攻擊的重點是「無人機活動」。

奧斯丁在聲明中說，此次行動是「必要且相應的打擊」，稱「這些精準打擊是為了回應美國人員在伊拉克和敘利亞遭受伊朗 所資助民兵組織的一連串攻擊，包括與伊朗相關的真主黨旅及其附屬組織今天稍早對阿比爾空軍基地（Arbil Air Base）發動的攻擊。」