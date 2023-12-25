美控北京用AI強化間諜戰：蒐數十億個資 比盜智財權更凶

(路透)

2018年7月，蘋果公司前工程師張小浪（Xiaolang Zhang，音譯）前往加州聖荷西（San Jose）機場，準備搭乘飛往北京的班機。但他才剛通過安檢，就被美國聯邦探員逮捕。

自2015年起任職於蘋果的張小浪遭控竊取與該公司自動駕駛計畫相關的商業機密。他隨後坦承竊密，該案將於明年2月宣判。

華爾街日報（WSJ）今天報導，這起事件是美國與中國爭奪人工智慧 （AI ）霸主地位「影子戰爭」（shadow war）中的一場小衝突。這兩大競爭對手都不願放棄尋求任何優勢，以期在可能重塑經濟、地緣政治和戰爭的科技領域取得領先地位。

人工智慧已被列入美國聯邦調查局（FBI）需保護的關鍵技術清單，中國同樣也將其列入一項技術清單，期望中國科學家於2025年左右能在這領域取得突破。中國的AI技術能力被認為已經相當強大，而美國情報當局最近則發出了超越智慧財產權盜竊威脅的新警告。

FBI和其他機構認為，中國不僅有能力竊取商業機密，還可以利用AI技術，以前所未見的規模收集並儲存美國人的資料。

FBI局長雷伊（Christopher Wray）今年稍早在矽谷的記者會上表示，多年來，中國與許多起重大個資竊盜案有關，人工智慧甚至可能被當成用以支援駭客 行動的「擴大機」。

當時雷伊警告：「現在他們正利用人工智慧來改進規模原就巨大的駭客行動，利用我們自己的技術來對付我們。」

中國則堅稱，沒有涉及駭客入侵美國網路的事件。中國外交部發言人汪文斌今夏還曾批評，美國是全球「頭號駭客帝國和全球網路竊賊」，藉以回應北京入侵拜登政府多位高階官員非機密電子郵件系統的指控。

過去一年，針對中國如何利用AI的擔憂日益加劇，為此聯邦調查局局長和其他西方情報機構領導人在今年10月會見產業領袖，討論了相關問題。

根據這些AI科技公司高階主管，他們也擔心商業機密流入中國。知情人士透露，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI最近針對一名前員工的筆電進行調查後，因懷疑該員工已將公司機密帶到中國而通報FBI，但該名員工後來被證明清白。

多年來，美國情報分析人士相信，中國持續透過大量收集美國官員和企業高管個人資訊，以協助其情報工作。

在過去10年裡，北京似曾涉入多起駭客事件，包括國際連鎖飯店萬豪國際集團（Marriott International）、消費者徵信公司易速傳真（Equifax）和健康保險公司Anthem（現名Elevance Health）等企業的數億名客戶資料遭竊，以及美國人事管理局（Office of Personnel Management）超過2000萬份現任和前任美國公務人員及其家屬的人事檔案遭竊事件。

這些駭客事件規模龐大且頻繁發生，促使時任美國民主黨總統候選人喜萊莉•柯林頓（Hillary Clinton）指責中國「試圖入侵一切不會動的東西」。中國則否認與這些駭客事件有關。

中國非常擅長竊取個資。根據美國官員、刑事起訴書和網路威脅研究人員的說法，中國總共竊取了數十億條資訊。中國駭客很可能已經收集太多資訊，以至於人類無法找到有效的資料整理模式，但AI並不會受到這種限制。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）接受WSJ採訪時表示，微軟相信中國已開始利用AI來整理這些巨量資料。

他說：「起初問題在於，包括中國人在內，是否有人有能力可以利用機器學習和AI來統合這些資料集，以鎖定特定目標...在過去2年中，我們看到的證據顯示，這種情況實際上已經發生了。」

史密斯還說，2021年有數萬台運行微軟電郵軟體的伺服器遭到與中國相關的攻擊，「我們看到非常明確的鎖定跡象...我認為，我們應該假設AI將繼續被用在改進鎖定目標等方面」。

美國政府相信，中國情報人員正將他們多年來得手的敏感資訊（包括指紋、外國聯絡人、債務和個人醫療記錄）連結起來，以定位並追蹤美國臥底人員，並精準鎖定特定官員。反情報分析人士表示，舉例來說，在萬豪駭客事件中竊取的護照資訊可協助間諜監控政府官員的出訪行程。

美國國家安全局（National Security Agency）前法務長格斯特爾（Glenn Gerstell）說：「中國可利用AI技術替幾乎所有美國人建立檔案，其中包括從病歷到信用卡、從護照號碼到父母、子女姓名和地址等各種細節...有了這些檔案，再加上效力中國政府的數十萬名駭客，我們面臨很可怕的潛在國安威脅。」

儘管史密斯等產業高管對「AI武器化」感到擔憂，但他們指出，這項技術也可以用於偵測攻擊和減緩攻擊帶來的影響。

史密斯指出：「我們相信，如果我們把我們的工作做好，而且我們已下定決心要做好，我們就能使用AI作為更強而有力的防禦盾牌，而非讓它被當成攻擊武器。這正是我們需要做的。」