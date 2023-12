「拒照常過聖誕」挺巴示威者平安夜前上街 全美各大城響應

全美成千上萬的挺巴勒斯坦示威者選在平安夜前夕上街遊行,在全美各大城市商業中心展開「為巴勒斯坦停止營業」的抵制與破壞行動。圖為示威團體於16日在曼哈頓遊行畫面。(路透)

英國衛報報導,23日,全美成千上萬的挺巴勒斯坦 示威者特別選在第二大購物日的平安夜前夕上街遊行,他們頭戴象徵巴勒斯坦的頭巾,一邊揮舞泛阿拉伯主義色彩的旗幟,以「大屠殺期間拒絕照常過聖誕節 」(No Xmas as Usual in a Genocide)為號召,在紐約市、洛杉磯、舊金山、多倫多和芝加哥等地的商業中心展開名為「為巴勒斯坦停止營業」(Shut It Down for Palestine)的抵制與破壞行動。

「為巴勒斯坦停止營業」(Shut It Down for Palestine)組織者譴責以色列攻擊加薩 是「難以置信的暴行」,「今年聖誕節,占領軍圍困、狙擊教堂裡的基督徒,伯利恆(Bethlehem)已經宣布取消今年的慶祝活動」,「世界各地的人務必響應活動,在大屠殺期間不該照常過聖誕節!」

基督教聖地伯利恆位於約旦河西岸。

在紐約市,挺巴勒斯坦團體在曼哈頓最繁華的購物區—第五大道和第59街—舉行抗議集會。示威者高聲疾呼:「當你們在購物,炸彈正在落下」。

美國國家廣播公司(NBC News)報導,在舊金山,示威者聚集號召永久停火,並要求美國政府停止為戰爭埋單。

這場遍地開花的抵制行動也說明拜登政府面臨越來越的大眾和政治壓力,要求美國發揮影響力讓以色列同意人道停火。

根據加薩衛生部統計,自從以巴衝突爆發以來,超過2萬人喪生,其中2/3是婦孺,許多專家更指出大量巴勒斯坦人瀕臨飢餓。

除此之外,加薩衛生官員表示,國防軍於當地時間24日空襲加薩中部,造成至少68人罹難。另一方面,以色列士兵陣亡數也在該周末增加到15人。